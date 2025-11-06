스와치 어린이 시계 ‘플릭플락(Flik Flak)’, 반짝이는 자신감을 담은 신규 컬렉션 ‘쇼타임

스위스를 대표하는 글로벌 시계 브랜드 스와치(Swatch)의 어린이 시계 ‘플릭플락(Flik Flak)’이 아이들 마음 속의 당당함을 빛내는 ‘쇼타임(SHOWTIME)’ 컬렉션을 선보인다.

스와치 제공

이번 컬렉션은 아이 한 명 한 명이 ‘무대의 주인공’이라는 메시지를 담고 있다. 커튼콜의 설렘과 조명의 반짝임, 무대 중심의 에너지를 시계 디자인에 녹여내며, 아이들이 놀이처럼 시간 읽는 법을 배울 수 있도록 기획됐다.

‘쇼타임(SHOWTIME)’ 컬렉션은 아이들의 연령대에 따른 네 가지 디자인으로 구성됐다. 만 3~5세 어린이를 위한 모델인 ‘픽 어 보우(PICK A BOW)’는 진주빛 케이스와 크리스털 장식 다이얼, 리본 패턴의 스트랩이 어우러져 동화 속 주인공 같은 사랑스러움을 자아낸다.

더 성장한 만 6~10세 사이의 아이들을 위한 모델도 세 디자인으로 마련됐다. 투명 핑크 케이스와 미러볼 패턴의 글리터 스트랩으로 구성된 ‘디스코 타임(DISCO TIME)’은 리듬에 몸을 맡긴 듯한 생동감이 느껴지며, 불꽃놀이를 모티브로 디자인된 ‘파티 피날레(PARTY FINALE)’는 퍼플 톤 케이스와 크리스털 디테일로 화려한 피날레의 순간을 담았다. 마지막으로 ‘사운드스케이프(SOUNDSCAPE)’는 블루 컬러 케이스와 음파 그래픽으로 음악적 영감과 창의성을 확장한다.

플릭플락의 ‘환경 중심’ 철학도 돋보인다. 자연 추출 성분의 케이스와 재활용 PET 소재를 사용해 지속가능성을 실현했으며, 스위스 메이드의 쿼츠 무브먼트와 충격 방지 구조로 활동적인 아이들을 위한 내구성도 갖췄다.

아이들의 빛나는 잠재력과 자신감을 지원하는 이번 컬렉션은 전국 스와치 매장 및 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.

스와치는 이번 ‘쇼타임(SHOWTIME)’ 컬렉션 출시를 기념해 11월 14일부터 23일까지 스와치 잠실 롯데월드몰점에서 ‘어린이 키링 만들기’ 체험 행사를 진행한다. 현장에서는 직접 키링을 만들어볼 수 있는 체험 부스와 사은품이 마련돼 있어, 아이들이 직접 참여하며 컬렉션의 분위기를 생생하게 경험할 수 있다.