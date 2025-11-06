친구 사진으로 음란물 제작, SNS 유포한 여고생…피해자는 ‘심한 정신적 충격’

게티이미지뱅크

전북 익산의 한 여자고등학교에서 딥페이크 디지털 성범죄와 유사한 사건이 발생했다.

피해 학생은 심한 정신적 충격으로 심리치료를 받고 있다.

전날인 5일 전북교육 당국에 따르면 익산의 한 고교에 재학 중인 A(16)양은 지난 9월과 10월 동급생 B양의 사진을 무단으로 사용해 음란 영상과 이미지를 만들어 소셜미디어(SNS)에 반복 게시했다.

A양이 만든 영상에는 등장인물의 얼굴이 가려져 있었지만 게시 계정의 프로필과 교복 등으로 인해 다른 이용자들이 B양으로 오인하도록 꾸며졌다.

특히 두 학생이 재학 중인 학교 교복을 입고 춤을 추는 영상 등을 올려 이런 착각을 강하게 불러일으켰다.

B양은 이런 사실을 모르고 지내다가 친구들로부터 “네 계정이 해킹당한 것 같다”, “이상한 영상이 자꾸 올라온다” 등의 이야기를 들은 뒤 피해 사실을 알게 됐다.

B양의 보호자는 이런 사실을 즉시 학교에 신고했으나, 가해자와 피해자 분리 조치가 제대로 이뤄지지 않았고, 학교폭력심의 절차 진행 상황도 명확히 통보받지 못했다고 주장했다.

피해자 측은 “가해자 조사가 진행되고 있는지조차 알지 못한 채 불안 속에 지내고 있다”고 호소했다.

반면 학교 관계자는 “가해자·피해자 분리와 심리 상담 지원, 교육청 보고 등 관련 절차를 규정에 따라 진행했다”고 해명했다.

통보 과정의 미흡 여부에 대해서는 “담당 교사 선에서 절차대로 이뤄진 것으로 안다”고 말했다.

한편 익산교육지원청은 “사건의 사실 관계와 학교의 조치가 적절했는지 확인하기 위해 해당 학교에 장학사를 파견해 조사 중”이라며 “향후 학교폭력심의위원회에서 피해자 보호와 2차 피해 방지 대책을 철저히 점검할 계획”이라고 밝혔다.