고1 학생·학부모 10명 중 7명 "고교학점제 폐지해야"

종로학원 온라인 설문조사…'고교학점제 만족' 고작 4.3%

올해 처음 시행된 고교학점제를 경험한 고등학교 1학년 학생과 학부모 10명 중 7명은 고교학점제 폐지를 원하는 것으로 나타났다.



제도 만족도는 물론 과목 선택권에서도 부정적 응답이 다수였다.

지난 3월 27일 서울 관악구 당곡고등학교에서 고교학점제 ‘스마트콘텐츠 실무 수업’이 진행되고 있다. 연합뉴스

종로학원은 6일 이런 내용을 담은 고교학점제 관련 온라인 설문조사 결과를 공개했다. 조사는 지난달 21일부터 23일까지 사흘간 고1 학생 및 학부모 470명을 대상으로 진행됐다.



우선 응답자들은 '고교학점제가 바뀐다면, 어떻게 바뀌었으면 좋겠는가'라는 질문에 72.3%가 '폐지'라고 답했다.



이어 '축소'(13.8%), '현행 유지'(6.4%), '확대'(5.3%) 순이었다.



고교학점제 경험에 대한 만족도에서는 75.5%가 '좋지 않다'를 택했다. '보통'은 20.2%, '좋다'는 4.3%에 불과했다.



'과목 선택권이 충분히 주어졌다고 생각하느냐'는 질문엔 '아니다'가 67.0%로 다수였다. '그렇다'는 13.8%였고, '보통'은 19.1%였다.



또 '향후 진로, 적성 탐색 및 결정에 도움이 된다고 생각하느냐'는 물음에 '아니다'가 76.6%, '학교 적응 및 교우 관계에 어떤 영향을 미쳤는가'라는 질문에도 '부정적'이 48.9%를 차지하는 등 부정적 응답이 상당수였다.



'고교학점제 과목을 선택할 때 가장 영향을 미치는 요소는'이란 물음엔 '대학별 대입 유불리'가 68.1%로 가장 많았다. 이어 '진로 및 적성'(27.7%), '친구'(2.1%), '선생님 조언'(1.1%) 순이었다.



'고교학점제 관련 상담을 받은 적이 있다'는 응답자는 56.4%였는데 이들 중 60.4%는 '학원 또는 컨설팅 업체(사교육)'의 도움을 받았다고 했다. 선생님의 도움을 받았다는 응답자는 26.4%에 그쳤다.



'학교 내신이 불리해진 경우 고교학점제가 내신 불이익을 만회할 수 있을 것으로 보는가'에는 '아니다'가 무려 83%를 차지했다.



종로학원은 "고교 1학년 종료 시점에서 내신 상위권은 대학 입시에 유리한 고교학점제 관련 일반·진로선택 과목에, 학교 내신이 불리한 학생들은 고교학점제보다는 수능 등에 집중할 것으로 예상된다"며 "현재 고교학점제 상황으로 볼 때 이 제도에 대한 집중도는 학교 내신 유불리 상황에 따라 매우 양극화할 것"이라고 전망했다.

<연합>