교사부터 전문 암표기업까지… 220억원 암표 유통한 17개 업자에 세무조사 착수

해외 관광객을 대상으로 한류 콘텐츠를 기획하고, K-POP 콘서트 암표를 파는 A업체는 B업체에게 티켓당 10만원 상당의 수수료를 지급하고 암표를 매수했다. 이 과정에서 100명이 넘는 아르바이트생에게 매크로 프로그램을 제공하는 방식이 사용됐다. A업체는 B업체를 통해 확보한 4만여며장의 암표를 6년에 걸쳐 관광객 등에게 팔거나 정가의 2.5배에 달하는 가격으로 인터넷에 재판매했다. 이 업체는 100억원에 달하는 수입액을 축소 신고했고, 대표자·직원 배우자 등 특수관계인이 실제 근무하지 않았는데도 인건비 지급대상으로 신고해 경비를 부풀렸다. 국세청은 과소신고분을 추징하고, 경비처리 적정성 여부 등을 중점 조사할 계획이다.

국세청은 팬심을 악용해 폭리를 취해 온 전문 암표상 17개 업자에 대해 세무조사에 착수했다고 6일 밝혔다. 조사대상에 오른 이들에는 기업형 암표업자는 물론 공공기관 근무자·사립학교 교사 등이 포함됐으며, 이들은 수만건 이상의 거래를 통해 약 220억원의 암표를 유통한 것으로 추정된다. 국세청은 주요 티켓 거래 플랫폼 상위 1% 판매자의 인당 연간 판매건수 280여건을 크게 상회하는 거래량을 기록한 전문 암표상 중 탈루혐의가 짙은 이들을 추려 세무조사에 나서기로 했다. 암표업자를 대상으로 국세청이 기획조사에 나선 건 이번이 처음이다.

국세청에 따르면 암표팔이 수법은 크게 네 가지 방식으로 분류된다. 우선 가장 전형적인 형태가 온라인 플랫폼이나 중고거래 커뮤니티를 통해 입장권에 웃돈을 얹어 되파는 형태다. 이 유형에 속한 암표업자들은 수년에 걸쳐 4만건 이상의 주요 입장권을 확보한 후 정가의 최대 30배 가량으로 가격을 높여 암표를 판매한 것으로 조사됐다. 또 중고거래 게시판에 판매 내역이 드러나는 것을 피하기 위해 대금을 개인 계좌로 받은 후 ‘판매완료’ 처리를 하지 않은 채 티켓 판매 게시물을 삭제하기도 했다.

C업체의 경우 국내 최정상 가수와 공연 및 뮤지컬, 프로야구 포스트시즌을 취급하는 암표업자로, 주요 공연은 입장권 정가 대비 약 15배에 달하는 240만원에 주요 프로야구 경기는 10만원 수준의 입장권을 200만원 가량의 폭리를 취해 재판매했다. 대부분의 암표를 정가 대비 2배 이상 가격으로 재판매했지만 수익은 과소신고했고, 조사결과 수년에 걸쳐 자금출처가 불분명한 8억원 상당의 예금·부동산을 축적한 것으로 조사됐다. 공공기관 종사자와 사립학교 교사 역시 이런 수법을 사용해 각각 4억원, 3억원 이상의 암표를 판매한 것으로 나타났다.

공연 암표판매를 통해 해외 관광객 유치해 폭리 취하고, 과소신고한 사례.

두 번째 방식은 티켓 구매 희망자를 대신해 예매하는 ‘대리 티켓팅’ 방식이 활용된 사례다. 국세청에 따르면 대리 티켓팅업자들은 전문 노하우를 갖춘 암표업계의 ‘프로 선수’로 일부는 조직적인 사업체로 발전해 고수익을 올리고 있다. 이들 중 일부는 창업중소기업 세액감면 혜택을 받거나 빼돌린 소득으로 수억원대 국내·해외 주식을 사들이기도 했다.

매크로 프로그램을 판매해 불법 예매를 조장하는 방식도 활용됐다. 매크로 프로그램은 키보드 입력 등 한번의 실행으로 반복적인 작업을 자동화해주는 프로그램으로, 티켓팅 전쟁에 있어 필수 장비로 여겨진다. 이에 따라 매크로 프로그램을 티켓 예매희망자에게 직접 판매해 불법 책임을 분산하는 경우도 나타났다. 한 조사대상자는 2010년대 중반부터 매크로 프로그램을 판매해 수천건의 판매이력을 자랑했고, 수익은 차명계좌 등으로 받아 신고 누락한 채 개인적으로 유용했다고 국세청은 설명했다.

마지막으로 매크로 프로그램 제재를 피해 ‘온라인 새채기’를 가능케 하는 직접 예약링크(직링)를 판매하는 경우도 있었다. 일부 업자들은 비교적 저렴한 가격을 강조하면서 URL인 직접 예약링크 주소를 판매하고, 개인 계좌로 현금을 받은 후 이를 세무당국에 신고하지 않았다.

안덕수 국세청 조사국장은 “이번 세무조사는 민생과 시장 질서에 미치는 사안의 파급력과 시급성을 감안해 암표업자의 자금과 은닉재산 추적을 신속하고 철저하게 추진하겠다”면서 “금융추적 및 FIU 정보 활용을 통해 암표 거래와 관련된 현금거래를 빠짐없이 확인하고 정당한 세금을 추징하여 조세 정의를 바로잡는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.