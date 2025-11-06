선우용여 "일본 여행 갔다 드라마 촬영 못 할 뻔…돈 엄청 써"

배우 선우용여가 과거 일본 여행을 갔다가 녹화를 못 할 뻔한 일화를 말했다.

그는 지난 5일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에 올라온 영상에서 건강 여행을 떠났다.

선우용여는 "예전에 언니랑 남편 셋이서 일본 여행갔었는데 좋은 온천이 후쿠오카 공항에서 2시간 걸려서 자고 와야 됐었다"고 했다.

그는 "돌아갈 때도 2시간이 걸려야 되는데 30분이 걸리더라"라며 "공항에 도착해서 한국 간다고 하니까 여긴 국내선만 된다 했다. 알고보니 오이타 공항으로 간 것"이라고 덧붙였다.

선우용여는 "그때가 '순풍 산부인과' 할 때였는데 다음 날 녹화였다. 빠지면 큰일났었다"고 말했다.

그는 "다시 물어봤더니 택시 타고 신칸센 역으로 가라고 하더라. 1시간 반이 걸렸다"며 "택시 운전사가 또 하필 천천히 갔다"고 했다.

선우용여는 "역에 도착해서 공항으로 가야 하는데 티켓도 비쌌다. 돈을 엄청 썼다"고 말했다.

그는 "항공사에 전화해서 밤 비행기로 갈 수 있냐고 물었더니 부산밖에 안 간다고 했다. 결국 김해공항에 내려서 김포 공항을 갔는데, 차는 또 인천 공항에 있어서 거기까지 가서 집에 겨우 갔다"고 했다.

<뉴시스>