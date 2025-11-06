'그알'에 분노한 국힘 전 대변인 "뇌 실험? 우파 병균 취급"

백지원 전 국민의힘 선거대책위원회 대변인이 '그것이 알고 싶다' 측에 분노를 표했다. 백지원 전 국민의힘 선거대책위원회 대변인 SNS 캡처

백지원 전 국민의힘 선거대책위원회 대변인이 SBS ‘그것이 알고 싶다’ 측으로부터 “뇌를 실험하고 싶다”는 취지의 연락을 받았다며 분노를 표했다.

지난 5일 백 전 대변인은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “지지자분들께 알려드린다”며 이같은 소식을 전했다.

그는 “범죄를 다루는 방송에서 저를 분석의 대상 삼으려 드는 ‘예의를 가장한 무례한 시선’에 대해 깊은 불쾌감을 느꼈다”고 밝혔다.

또 “좌 편향된 기성 방송의 전체주의적 핍박에는 이미 익숙하지만, 실험실 원숭이를 만들겠다는 그 떳떳함에 역겨운 감정이 치밀었다”며 분노했다.

백 전 대변인이 '그것이 알고 싶다' 측에 분노를 표했다.

백 전 대변인은 “우파를 지지하는 지극히 정상적인 다수의 국민을 대하는 그들의 태도란 병균 취급하듯 차별적일 뿐만 아니라 이토록 폭력적인 것”이라고 말했다.

그는 “독특한 정신 상태를 가진 정치인에 대한 연구를 원한다면 가령 전과 4범 이재명을 비롯한 이 정부의 전과자 출신 국무위원들과 알 수 없는 행보를 일삼는 최민희, 박찬대, 서영교, 용혜인, 최혁진 등 국민이 납득 불가능한 범위에 있는 인물의 뇌를 실험하는 것이 앞으로의 범죄자 분석에 큰 도움이 되지 않을까 생각한다”고 힘을 실어 이야기했다.

덧붙여, “범죄를 다루는 방송에서, 수많은 또래들의 지지를 받고 있는 계파 없고 뒷배 없는 떳떳한 청년 정치인을 두고, 범죄자 보듯 대상화하려는 시도에 대해 매우 불쾌하게 생각한다”고 밝혔다.

'그것이 알고 싶다' 측의 연락에 대한 자신의 입장을 밝힌 백 전 대변인.

백 전 대변인은 “감히 우리의 목소리를 왜곡하고 폄훼하며 그들의 프레임에 가두려는 기득권의 폭력적인 시선에, 앞으로도 언제나 당당히 맞서겠다”고 전했다.

그는 지지자분들과의 정보 불균형을 최소화하고자 입장을 알린다며 글을 맺었다.

이에 대해 ‘그것이 알고 싶다’ 측은 한경닷컴을 통해 “특정 정치인이나 성향에 대해 공격하려는 의도가 전혀 없었다”는 입장을 내놨다.

관계자는 “가족이나 친구 사이 정치적 의견 대립으로 갈등을 빚는 사례를 조명하는 기획을 준비했다”면서 “가까운 관계에서조차 정치 이야기가 금기시되는 이유를 알아보고자 했다”고 말했다.

“그러던 중, 뇌인지 과학계에서 진보와 보수 성향을 가진 사람들 사이 인지적, 정서적 반응의 차이를 다룬 학술 연구가 논의되고 있기에 직접 실험을 통해 알아보고자 다양한 성향을 가진 정치인과 접촉 중이었다”고 설명했다.