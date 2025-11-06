교보문고, ‘장애인 고용컨설팅 성과공유대회’ 우수상 수상

교보문고는 5일 피스앤파크 컨벤션에서 열린 고용노동부·한국장애인고용공단 주관 ‘제2회 장애인 고용컨설팅 성과공유대회’에서 한국장애인고용공단 이사장상(우수상)을 수상했다.

제2회 장애인 고용컨설팅 성과공유대회 수상 사진. 왼쪽부터 교보문고 홍정성 실장, 한국장애인고용공단 이종성 이사장, 한국전력기술 은종홍 인사처장.

교보문고는 공단과의 컨설팅을 바탕으로 현장 밀착형 직무를 설계하고 채용·적응·성장 전 과정을 고도화해 실질적 고용 성과를 창출했다는 평가를 받았다. 컨설팅 이후 장애인 13명을 신규 채용하며 장애인 고용률을 2023년 1.2%에서 2025년 3.1%로 끌어올렸고, 매장과 물류, 본사에 이르는 여러 사업 현장에서 중증 가능 직무를 체계화했다.

구체적으로 쇼핑봉투 제작, 도서 비닐 포장, 도난 방지텍 부착 등 반복·정밀도가 요구되는 업무를 표준화했으며, 소방안전 점검을 담당하는 ‘소방안전 파트너스’와 사내 굿즈 제작에 참여하는 미술작가 직무 등 신규 직무도 도입해 고용 저변을 넓혔다.

교보문고 관계자는 “매장과 물류, 본사의 긴밀한 협업으로 이룬 성과인 만큼, 앞으로도 현장에 실질적인 도움이 되는 직무를 더 많이 만들고 고용 이후의 성장을 지원하는 시스템을 고도화하겠다”며 “책과 사람을 잇는 문화 플랫폼 기업으로서 다양성과 포용의 가치를 꾸준히 실천하겠다”고 말했다.