성해은, 다른 이성과 데이트 현장 포착…'환연2' 정현규와 결별설 사실화?

유튜브 '티키타카스튜디오'

인플루언서 겸 유튜버 성해은이 연인 정현규가 아닌 다른 남성과 데이트하는 모습이 공개됐다.

성해은은 지난 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "소개팅하고 왔어요...♥"라고 밝히며 '성해은 소개팅'이라는 제목의 유튜브 영상 썸네일을 게시했다.

영상에는 성해은이 소개팅남인 개그맨 김민수와 데이트 하는 모습이 담겼다.

성해은은 김민수를 향해 "오늘 민수님 만난다고 진짜 신경 쓰고 입고 왔다"고 했고 김민수는 "우리 통했다. 옷 색이 둘 다 브라운이다"라며 시작부터 설레어 하는 표정을 보였다.

김민수는 성해은을 향해 "오늘 진짜 이쁘다"고 칭찬했고 어디가 이쁘냐는 성해은의 질문에 "다 이쁘다"고 답하며 핑크빛 분위기를 연출했다.

유튜브 '티키타카스튜디오'

유튜브 '티키타카스튜디오'

유튜브 '티키타카스튜디오'

이어 성해은은 "민수 님 뒤에 후광이 비친다. 민수 씨를 볼 때 (내가) 계속 웃게된다"며 설레했고 "제 이상형은 귀여운 남자"라며 김민수의 눈빛에 수줍어 하는 모습도 보였다.

실내 데이트를 마치고 남산으로 이동한 두 사람은 연인처럼 다정하게 손을 잡고 계단 앞에서 가위 바위 보를 하는 등 '현실 연인' 포스도 풍겼다.

이같은 성해은의 공개 데이트 영상에 T-VING(티빙) 예능 '환승연애2'로 인연을 맺은 실제 연인 정현규와의 결별설이 사실화된 것 아니냐는 의혹도 제기됐다.

하지만 사실 성해은의 소개팅 장면은 유튜브 채널 '티키타카스튜디오'의 콘텐츠 '그사세'(그날만 사는 세상) 에피소드 중 하나로, 개그맨 김민수와 소개팅을 콘셉트로 한 영상에 출연한 것이다.

해당 영상은 지난 5일 '"좋아해요" 소개팅 후 첫 데이트.. 우리 사귈 수 있을까? 그사세 EP.3 성해은'이라는 제목으로 게시됐다.

영상을 본 팬들은 "해은님 보러왔다가 이거 머선일. 민수님보고 설레여하는 연기가능하셨으니 이제 연기자 데뷔해주세요. 이제 못할연기없음. 이걸 해내네", "김민수 하고싶은 거 다 하지마", "진짜 어이없게 ㄹㅇ연프(연애프로그램)같기도 하네..." 등의 반응을 보였다.

성해은은 대한항공 객실 승무원 출신 일반인으로 지난 2022년 T-VING(티빙) 예능 '환승연애2'에 출연해 같은 프로그램 출연자였던 연하남 정현규와 실제 연인이 됐다.

하지만 두 사람은 방송 이후 각자의 사회관계망서비스(SNS)에 함께 찍은 게시물들을 삭제한 것이 드러나며 지난 4월부터 결별설에 휩싸였다.