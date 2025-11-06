현대차 호세 무뇨스 사장, ‘2025 리더스 토크’서 미래 비전 공유

글로벌사업관리본부 이영호 부사장, 호세 무뇨스 사장, HR본부 김혜인 부사장, 전동화에너지솔루션담당 김창환 부사장. 사진=현대차 제공

현대자동차의 최고경영자(CEO) 호세 무뇨스(José Muñoz) 사장이 현대차 타운홀 미팅 ‘2025 리더스 토크(2025 Leaders Talk)’를 통해 국내 임직원들과 세 번째 소통의 자리를 가졌다.

6일 현대차에 따르면 이번 타운홀 미팅에서 호세 무뇨스 사장은 CEO 부임 첫 해의 성과를 되돌아보고, 올해의 성공적인 마무리를 위한 당부와 함께 2026년의 전략과 방향성을 임직원들에게 전했다.

먼저 호세 무뇨스 사장은 2026년의 중점 추진 사업, 지역별 전략, 경쟁력 강화 및 혁신 방안 등을 공유했다.

호세 무뇨스 사장은 편안하게 질의응답을 주고받으며 격의 없이 소통했고 타운홀 미팅은 자유로운 분위기 속에 1시간 30분 이상 이어졌다.

호세 무뇨스 사장은 “CEO로서의 첫 해를 돌아보며, 전 세계 임직원 여러분의 헌신과 끈기에 깊은 감사를 드린다”며 임직원들의 노고에 감사를 표했다.

이어 “자동차 산업은 그 어느 때보다 빠르게 변화하고 있지만, 저는 우리의 미래 대응 역량에 그 어느때보다 큰 확신을 가지고 있다”며 “2025년의 성과를 통해 ‘위기대응력’이야말로 우리 DNA의 일부임을 증명했다”고 말했다.

그러면서 “복잡한 환경을 관리하면서도 탁월한 결과를 달성했다”고 임직원을 격려했다.

한편 이날 미팅에서 이영호 부사장은 글로벌 시장에서 부상하는 신흥 자동차 제조업체들의 경쟁력에 대한 대응 방안을 설명했다.

김창환 부사장은 친환경차 판매 목표 달성을 위해 연구소에서 준비하고 있는 내용을 소개하고, 고객 안전에 대한 질문에 답했다.

김혜인 부사장은 변화하는 경영 환경 속에서 임직원들이 갖춰야 할 전문성에 대해 설명했다.

한편 타운홀 미팅을 마치며 호세 무뇨스 사장은 임직원들에게 “회장님께서 말씀하신 ‘인류를 위한 진보(Progress for Humanity)’ 비전은 모빌리티를 보다 안전하고, 지속 가능하며, 모두에게 접근 가능한 것으로 만들겠다는 약속”이라며 “이 비전은 우리가 고객을 대하는 태도, 서로에 대한 존중, 일상 속 실천에서부터 시작된다”고 당부했다.