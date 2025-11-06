국내 최고령 백두산 호랑이 ‘한청’ 하늘로…20세로 눈감아

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 6일 국립백두대간수목원 백두산호랑이 ‘한청’이 사망했다고 밝혔다.

6일 오전 숨진 국내 최고령 백두산 호랑이 ‘한청’. 국립백두대간수목원 제공

백두산호랑이 ‘한청’은 2005년 5월 8일 서울대공원에서 태어나 2017년 6월 29일 국립백두대간수목원으로 이송된 이후 8년간 호랑이숲에서 생활한 암컷 호랑이로 국내 최고령 호랑이였다.

국내 최고령 백두산호랑이 ‘한청’은 수년 전부터 양쪽 앞발 떨림 등 노령화 증상을 보여왔으며, 올해 5월부터 활동량과 식욕이 눈에 띄게 줄어들었다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “4일부터 호흡이 다소 불안정해졌고, 6일 새벽 0시 22분께 생을 마감했다”며 “정확한 사인 파악을 위해 부검을 진행할 예정이며 관련 법령에 따라 처리할 계획”이라고 말했다.

그러면서 “호랑이숲에서 관리하는 백두산호랑이 우리, 무궁, 태범, 한, 도 등 5마리는 현재 건강한 것으로 확인되고 있다”고 설명했다.

백두산호랑이 ‘한청’은 후손을 따로 남기지는 않았지만 온순한 성격과 안정적인 행동 특성으로 국립백두대간수목원 개원 초기부터 홍보 영상, 관람객 교육 등에 자주 등장해 국민적인 사랑을 받아왔다.

국립백두대간수목원은 7일부터 호랑이숲에‘한청 추모공간’을 마련해 관람객이 직접 추모 메시지를 남길 수 있도록 운영할 예정이다.

이 원장은 “한청이는 우리 사회가 멸종위기종 야생동물을 어떻게 관리하고 존중해 왔는지를 보여주는 상징적 존재였다”라며 “한청이 남긴 데이터는 노령 개체 관리기준 및 보전 교육 콘텐츠 개발에 귀중한 자산이 될 것”이라고 전했다.

한편, 국립백두대간수목원 호랑이숲은 백두산호랑이 자연 서식지와 유사한 환경으로 조성되어 국내에서 호랑이를 사육하는 곳 중 가장 넓은 면적을 가지고 있는 것으로 알려졌다.