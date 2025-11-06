감성·실용성 겸비한 도심형 레지던스 호텔 [우수브랜드 특집]

호텔 더 보타닉 세운 명동

을지로 3가 세운 지역에 자리한 호텔 더 보타닉 세운 명동은 도심과 자연이 어우러진 감각적인 공간으로, 바쁜 일상 속에서도 여유와 휴식을 선사하는 ‘어반 오아시스(Urban Oasis)’ 콘셉트의 레지던스형 호텔이다. 명동·을지로 등 중심 업무지구와 인접한 비즈니스의 중심지이자, 경복궁·남산·청계천 등으로 이어지는 K-관광의 주요 동선을 아우르고 있어 내·외국인 모두에게 이상적인 입지를 갖추고 있다. 전통과 현대가 공존하는 세운 일대 특유의 문화적 분위기 속에서 산업과 예술, 자연이 조화를 이루는 복합 공간으로 자리매김하고 있다. 총 754개의 객실은 모던한 인테리어와 실용성을 겸비했으며, 전 객실에 전용 발코니가 마련돼 서울 도심의 전경을 한눈에 조망할 수 있다.

또한, 계절마다 변화하는 감성과 고객의 라이프스타일에 맞춘 다양한 콘셉트의 패키지를 기획하며 머무는 순간 자체가 특별한 경험이 되도록 하고 있다. 주중에도 가성비 있게 호캉스를 즐길 수 있는 ‘오늘은 여기가 내 집’, 반려인들을 위한 ‘멍캉스 패키지’ 등 각기 다른 테마를 가진 상품을 통해 비즈니스 고객, 반려동물 동반 고객 등 폭넓은 고객층의 니즈를 충족시켜 왔다.

올겨울에는 연말 분위기를 더한 ‘로맨틱 패키지 윈터 버전’을 선보인다. 피에르 깔로 샴페인과 달콤한 펌킨 파이, 그리고 제로웨이스트 욕실 키트가 어우러진 이번 한정 패키지는 도심 속에서도 따뜻하고 포근한 연말의 감성을 즐길 수 있도록 기획됐다.