‘뷰’와 ‘단열성능’ 두 토끼 잡은 창호 뷰프레임 [우수브랜드 특집]

LX하우시스

LX하우시스의 ‘LX Z:IN(LX지인) 창호 뷰프레임(VUE FRAME)’은 지난해 상반기 출시 이후 기존 창호보다 더 넓은 뷰와 우수한 단열 성능으로 출시 직후부터 소비자들의 호평이 이어지면서 이제는 국내 창호 시장을 대표하는 고단열 창호 브랜드로 탄탄한 입지를 다져가고 있다.

‘뷰프레임’은 기존보다 슬림해진 창호 프레임(창짝+창틀)을 통해 더 넓어진 뷰를 제공한다는 의미를 제품명에 담았다. 기존 PVC창호와는 차원이 다른 미니멀한 디자인과 로이유리 1장만으로 에너지소비효율 1등급 구현이 가능한 뛰어난 단열성능까지 갖춰 트렌디하면서 품격 높은 인테리어를 완성시켜준다.

먼저 ‘뷰프레임’은 간결하고 깔끔한 ‘미니멀 디자인’을 제품 전반에 구현했다. 국내 창호업체 가운데 처음으로 창틀은 거의 안 보이고 창짝만 보이는 베젤리스 디자인을 도입하고 창짝 높이까지 최대 14mm 줄여 슬림해진 프레임으로 더 넓어진 뷰를 제공한다.

다중 챔버는 여러 겹의 옷을 입으면 그 사이 공간에 공기층이 형성되어 보온 효과가 커지듯이 창호의 단열 효과를 높이기 위해 창틀·창짝 내부를 여러 개의 공간(챔버)로 나눈 구조 기술이다.

여러 겹의 공간이 공기층을 형성해 외부 공기 유입을 막아주고 내부 공기가 빠져나가는 것을 최소화해 단열 성능을 높일 수 있다.

‘뷰프레임’은 창호의 기본 색상인 우드·그레이 계열 컬러 8종을 비롯해 화이트 컬러 4종으로 구성돼 감각적인 ‘화이트뷰’ 연출도 가능하다.