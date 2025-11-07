[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 8일 (토요일)

쥐

96년생: 현재 일은 앞만 바라보고 걸어가자.

84년생: 기대하지 않았던 계약이 성사된다.

72년생: 일에 확실한 능력을 보일 때다.

60년생: 당면한 과제은 미루지 말자.

48년생: 동업하자는 사람이 나타난다.

36년생: 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심.

소

97년생: 일일이 챙기는 것이 좋을 듯하다.

85년생: 기쁘게 해주려고 애쓸 필요는 없다.

73년생: 서류를 꼼꼼하게 살펴라.

61년생: 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다.

49년생: 관재수를 조심하자.

37년생: 금전지출이 많아진다.

범

98년생: 혼자 독식하지 말고 조금씩 나눠라.

86년생: 생활하다보면 의외의 상황을 접한다.

74년생: 친구를 무작정 믿어 손재하다.

62년생: 주변과 사사로운 마찰이 있겠다.

50년생: 신규사업은 실패한다.

38년생: 보건건강에 노력하자.

토끼

99년생: 좋은 일 하고도 싫은 소리 듣는다.

87년생: 갈등이 깊어지는 것은 자존심이다.

75년생: 배우자가 나타난다.

63년생: 서남방에서 좋은 일이 있다.

51년생: 금전적인 여유가 부족하다.

39년생: 집안의 우환에 대비하자.

용

00년생 처음은 잘해도 마무리를 못하면 허사다.

88년생: 여성은 바라는 것을 얻는 운이다.

76년생: 진로에 정확한 결정이 필요하다.

64년생: 자유직업인은 신용을 중히하자.

52년생: 사업자는 매출이 양호하다.

40년생: 투자는 일찌감치 포기하자.

28년생: 예정대로 움직이는 것이 바람직하다.

뱀

01년생 뜻이 있는곳에 길이 있다는 속담을 상기하라.

89년생: 상대를 헤아리지 못하면 손실이 온다.

77년생: 성장 가능한 일을 가려하자.

65년생: 돈의 위력은 생각보다 크다.

53년생: 무역관계 일은 보류하자.

41년생: 기거동작에 조심하자.

29년생: 계획사는 약간의 위험성이 내포되어 있다.

말

02년생 잘 모르는일은 손 되지 말것. 손재수다.

90년생: 극을 달리면 위험하고 손해보기 쉽다.

78년생: 애정관계에 신경을 쓰자.

66년생: 부동산 증권투자는 고통이온다.

54년생: 이사 변동은 시기를 잘 맟추자.

42년생: 걸기운동을 열심히 하자.

30년생: 마무리가 좋은 법이니 냉정하게 처리하라.

양

03년생 활력이 넘치고 유쾌한 시간을 보낸다.

91년생: 물건을 소유하지 못하니 고생만 한다.

79년생: 직업에 변동이 온다.

67년생: 일을 추진하면 성과가 크다.

55년생: 전체적인 윤곽을 파악하자.

43년생: 명분은 좋은데 실상은 없다.

31년생: 계획은 차질 없이 세워야 편안하다.

원숭이

04년생 계획이 순조롭게 풀리는 운이다.

92년생: 뜬구름 잡지 말고 일에 충실해라.

80년생: 동료와 친구들과 박자를 맞추자.

68년생: 현재 금전으로 긴박하다.

56년생: 동남방에서 좋은 소식이 온다.

44년생: 재운도 왕성한 운이다.

32년생: 반가운 소식이 멀리서 전해진다.

닭

05년생 경거망동하면 오는 복도 달아날 수 있다.

93년생: 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다.

81년생: 맡은 일에만 충실하는 운이다.

69년생: 돈 때문에 긴박하다.

57년생: 타인의 판단을 따르는 것이 좋다.

45년생: 적당히 시기에 매매하자.

33년생: 자신만의 개성을 발휘하면 성공한다.

개

06년생 아직도 금전때문에 압력사가 온다.

94년생: 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다.

82년생: 진로관계에 걱정이다.

70년생: 여성은 심리적으로 불안하다.

58년생: 큰 이익은 기대하기 어렵다.

46년생: 아랫사람의 잘못에 관대하자.

34년생: 가정이 바로서야 하는 일도 순탄하다.

돼지

95년생: 자신의 판단이 옳다는 것을 입증해라.

83년생: 전공분야에 더 열심히 하자.

71년생: 약속과 신의를 중히하자.

59년생: 콜락텍에 즐거운이 있다.

47년생: 건강에 적신호를 관찰하자.

35년생: 내면적인 파동이 일어날 가능성이 다분하다.