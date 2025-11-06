하나금융, 디지털자산TF 신설… 스테이블코인 등 인프라 구축

하나금융그룹은 지주 산하에 디지털자산 전담조직(TF)을 구성해 금융 대전환에 나선다고 6일 밝혔다.



TF는 하나금융이 스테이블코인, 가상자산 현물 상장지수펀드(ETF), 토큰증권(STO) 등 디지털자산 분야 발전을 위해 금융기관으로서 역할을 이행하기 위해 구성했다. TF에는 은행, 카드, 증권 등 관계사가 참여해 공동 대응 체계를 구축한다. TF를 중심으로 디지털자산 관련 법제화에 맞춰 상품·서비스·인프라 구축을 신속하게 추진할 방침이다.



특히 스테이블코인 발행·준비금 관리, 유통망(사용처) 확보, 보안 체계 확립, 인공지능(AI) 기술 연계, 통화·외환 관련 정부 정책 공조 등 기술·산업·정책 전 분야 협력 체계 조성을 우선 과제로 실행한다. 하나금융은 국내외 파트너사와 스테이블코인 발행·유통·관리 등에 대한 기술검증(PoC) 및 연구를 진행하며 기술 역량을 쌓고 있다.