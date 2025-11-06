野 “김현지 감싸기, 李 뜻이냐”… 대통령실 “가짜뉴스” 반박 [국정감사 파행]

대통령실 첫 국감 1시간만에 파행



국힘 “金 총무비서관, 부속실장 발령

증인 대상서 빼버려 논란 계속 커져”



우상호 “金 오전만 출석, 국회 거부”

경내 대기… 상임위 출석 입장 계속



강훈식 “특정인물 실세 동의 어려워”

尹 실정 지적하며 李정부 성과 부각



추경호 체포동의안 27일 표결 추진

6일 국회 운영위원회의 이재명정부 대통령실에 대한 첫 국정감사는 시작부터 파행으로 얼룩졌다. 국감 기간 내내 김현지 대통령실 제1부속실장의 국감 출석 여부를 놓고 대립하던 여야는 운영위 국감 당일 몸싸움까지 벌이며 개의 1시간 만에 국감을 중지했다. 재개된 국감에서 야당은 김 실장을 집중 겨냥하며 날을 세웠고 여당과 대통령실은 ‘가짜뉴스’라고 반박하며 이재명정부의 성과를 강조했다.



국민의힘 곽규택 의원은 이날 국회에서 대통령실 등을 대상으로 열린 운영위 종합감사에서 “올해 국감이 김현지로 시작해 김현지로 끝나는 것 같다”며 “총무비서관은 과거 당연히 대통령실 국감 증인으로 출석해 왔고, 운영위에서 증인 채택 여부를 논의할 때 당연히 총무비서관도 나오는 것으로 이해했는데 민주당이 증인 채택을 거부하며 논란이 커진 것”이라고 지적했다. 그는 “이후 갑자기 대통령실에서 총무비서관을 부속실장으로 발령까지 내 국회에 (증인으로) 나왔던 관행의 적용 대상에서 빼버리고 논란이 계속 커졌다”며 “이렇게 김 실장을 감싸고 도는 게 대통령 뜻이냐, 본인 주장이냐”고 목소리를 높였다.

물리적 충돌까지… 국민의힘 송언석 원내대표(왼쪽)와 더불어민주당 이기헌 의원이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실 등에 대한 국정감사에서 김현지 대통령실 제1부속실장 출석 문제 등을 놓고 충돌하고 있다. 송 원내대표와 이 의원이 ‘배치기’를 하는 물리적 충돌도 발생했다. 뉴시스

이에 우상호 대통령실 정무수석은 “부속실장은 출석 의무가 없지만 오전 중이라도 출석하려 했는데 국회에서 거부된 것으로 안다”며 국민의힘에 책임을 돌렸다. 앞서 국회 운영위 여야 간사가 증인 명단을 논의하면서 민주당은 김 실장이 외부일정을 이유로 오전만 출석하는 방안을 국민의힘 측에 제안했지만, 국민의힘이 이를 거부해 증인 채택이 불발된 것을 두고 한 말이다.



이날 김 실장은 이 대통령의 외부 일정에 동행하지 않고 대통령실에서 대기한 것으로 전해졌다. 대통령실은 “이재명 대통령은 국회를 존중하는 차원에서 김 실장의 국회 운영위 출석이 가능하도록 경내 대기를 지시했다”며 “국회 결정에 따라 국회 상임위에 출석한다는 입장에 변함없다”고 밝혔다.



계속되는 ‘김현지 실세’ 논란에 대통령실은 “사실무근”이라고 맞섰다. 강훈식 비서실장은 “인사에 있어 특정 인물이 실세라는 지적이 나오는 것을 어떻게 생각하느냐”는 더불어민주당 김기표 의원의 질의에 “전혀 동의하기 어렵다”고 답했다.



강 실장은 “인사위원장으로서 모든 것을 투명하고 민주적으로 진행하고 있다”며 “대통령실이 갖고 있는 무게와 권한에 대해서 매우 엄중하게 생각한다. 그렇기에 억울하고 가짜뉴스, 허위정보에 일일이 대응하지 않고 견디고 있지만 도가 지나친 문제에 대해선 다르게 생각하려고 내부 토론을 하고 있다”고 말했다.

강훈식 대통령 비서실장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 국회운영위원회의 대통령비서실 등에 대한 국정감사에서 주진우 국민의힘 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

대통령실은 또 윤석열정부의 실정을 지적하며 이재명정부의 성과를 부각했다.



강 실장은 모두발언을 통해 “(윤석열) 전임 정부로부터 물려받은 것은 오로지 민생 경제와 사회 및 외교·안보 등 국가의 모든 영역에 걸쳐 겹겹이 쌓인 복합 위기”라며 “탄핵이라는 비극 속에서 치러진 선거로 인수위도 없이 맨바닥에서 출범했다”고 말했다. 그러면서 “지난 5개월 동안 대통령비서실 전 직원은 대통령을 보좌하며 무너진 나라의 기초부터 다시 세운다는 마음으로 임했다”며 “지난주 경주 시민과 국민의 성원에 힘입어 미래지향적인 안보 협력을 강화하고, 인공지능(AI) 3대 강국으로 도약할 가능성을 전 세계에 알렸다”고 자평했다.

강병인 경호처 기획관리실장 직무대리가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실과 국가안보실, 대통령경호처 등에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

강병인 대통령실 경호처 기획관리실장 직무대리도 “작년 비상계엄 상황과 영장 집행 과정에서 발생한 부적절한 처신으로 인해 국가적 혼란(을 초래하고) 국민 여러분께 마음의 상처를 안겨드린 점에 대해 무척 송구스럽게 생각한다”며 공식사과했다.

한편 민주당은 내란 주요 임무 종사 혐의로 구속영장이 청구된 국민의힘 추경호 의원에 대한 체포동의안을 13일 본회의에서 보고하고 그다음 열리는 27일 본회의에서 표결을 추진할 방침이다. 추 의원 체포동의안에 대한 민주당 입장은 따로 정해지지 않았다.