[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 7일 (금요일)

쥐

96년생: 일은 사람의 마음자세에 따라 달라진다.

84년생: 소탈한 모습으로 대하면 좋은 때이다.

72년생: 힘든 고비에 극복이 가능하다.

60년생: 물품구입 실물수를 조심하자.

48년생: 물욕이 강하면 실물을 거둔다.

36년생: 속이 답답하니 바다로 나가자.

소

97년생: 얽혀있는 인간관계를 정리하라.

85년생: 문서상의 개운치 못하면 확실히 해라.

73년생: 진로문제에 갈등이 온다.

61년생: 승진에 즐거움이 있다.

49년생: 지나친 욕심을 버리자.

37년생: 먼 거리에 여행은 삼가하자.

범

98년생: 어떠한 투자든 적정한 선을 벗어나지 말라.

86년생: 친구를 모방하는 것도 발전할 수 있다.

74년생: 실패를 해도 자신감부터 회복하라.

62년생: 자기 페이스를 끝까지 유지하자.

50년생: 한번 실패에 좌절하지 말자.

38년생: 자식의 근심은 부모의 근심이다.

토끼

99년생: 우직한 모습은 큰 이득은 힘들다.

87년생: 겉보기엔 각각 먹음직스럽지만 맛은 다르다.

75년생: 일에 포커스를 맞추어라.

63년생: 업무로 인한 스트레스가 많다.

51년생: 자금문제로 고민하는 운이다.

39년생: 부동산 문제는 해결이 늦다.

용

00년생 자존심만 내세우지 말고 실리를 먼저 챙겨라.

88년생: 새로운 시작은 중요한 의미다.

76년생: 원하던 이성친구를 만난다.

64년생: 금전거래에 신경쓰자.

52년생: 과도한 음주는 삼가하자.

40년생: 온갖 정성을 쏟는다면 쾌차한다.

28년생: 어려운 상황이라면 원점으로 돌아가라.

뱀

01년생 새로운 출발은 아직 시기상조다.

89년생: 부정한 것은 거절하고 배척하라.

77년생: 직장동료와 원만하게 하라.

65년생: 멀리서 좋은 소식이 온다.

53년생: 경쟁관계는 되도록 피하자.

41년생: 가족관계로 마음놓기 힘들다.

29년생 남에게 큰 충격을 주지 마라.

말

02년생 남의시선을 의식하는 행위는 오해를 부른다.

90년생: 상대를 설득하려면 부드럽게 해라.

78년생: 어설픈 시작은 삼가하자.

66년생: 일을 대충 덮어두지 말자.

54년생: 잡기로 낭패 당할 수 있다.

42년생: 친구와 명암을 달리하지 말자.

30년생: 다음에 보자는 식의 말은 삼가하라.

양

03년생 타인과 격한 논쟁은 피하는 것이 이롭다.

91년생: 현재의 일은 노력부족으로 성사안된다.

79년생: 움직이지 말고 한자리에 일하자.

67년생: 금은보화를 얻지만 절반은 잃는다.

55년생: 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다.

43년생: 가족과 가정을 중히하자.

31년생: 과신하지 말고 정도를 택하라.

원숭이

04년생 재물이 밖에 있으니 주변을 잘 살펴라.

숭이92년생: 여건이 좋지 않으니 자중해야 한다.

80년생: 외국과 관련있는 일이 생긴다.

68년생: 새로운 거래선이 나타난다.

56년생: 배우자의 건강을 채크하자.

44년생: 정신적으로 피곤한 운이다.

32년생: 주변의 비판을 두려워하지 말라.

닭

05년생 내 것이 아니면 관심을 갖지 말라.

93년생: 가벼운 질환과 집안에 근심이 온다.

81년생: 여성은 애인과 즐거운이 있다.

69년생: 새로 시작하는 마음으로 하자.

57년생: 비가 걷히고 바람이 잦아든다.

45년생: 가족에 즐거운이 있다.

33년생: 큰소리치지 말고 관망이 상책이다.

개

06년생 새로운 분야에 영구하고 개척하는 운이다.

94년생: 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다.

82년생: 경쟁자가 나타난다.

70년생: 애정에 한층 더 신경을 써라.

58년생: 일에 뛰어드는 것은 무리다.

46년생: 덜 익은 과일은 먹지말자.

34년생: 인생의 목표를 분명히 정하라.

돼지

95년생: 다양한 색상으로 조화를 이루어라.

83년생: 인연은 그리 멀리 있지 않다.

71년생: 사람들 틈에서 빠져나오자.

59년생: 금전을 잃어버릴까 걱정된다.

47년생: 귀중한 문서나 물건을 잘 챙기자.

35년생: 미진한 부분이 있다면 빨리 처리하라.