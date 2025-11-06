KB카드 ‘희망걷기 캠페인’ 성료

KB국민카드는 10월 한 달간 누구나 참여할 수 있는 국민과 함께하는 희망걷기 ‘위시드림(WE:SH DREAM)’을 성공적으로 마무리했다고 6일 밝혔다.



위시드림 캠페인은 KB국민카드의 대표 상품 ‘위시 카드’의 슬로건인 ‘We wish you happiness’의 의미를 담은 것으로, 한 달 동안 목표 기부 걸음 수를 달성하면 소아암 환아의 치료비를 지원하는 프로젝트다.



임직원과 국민이 참여한 이번 캠페인은 목표한 2억5000만보를 넘어 총 3억8300만보를 달성했다. 저탄소 생활 실천을 통한 3만5093㎏의 탄소 배출량 저감에도 기여했다.