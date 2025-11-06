육군 ‘탑 헬리건’에 이대식·조명환 준위

2025년 육군항공 사격대회 시상식

최우수부대 901항공대대 등 선정

육군은 전투헬기 조종사 중 최우수 사수를 뜻하는 ‘탑 헬리건’(Top Heligun)에 901항공대대 아파치 가디언(AH-64E) 조종사 이대식, 조명환 준위를 선정했다고 6일 밝혔다. 이날 육군항공사령부 양윤석 사령관(소장) 주관으로 ‘2025 육군항공 사격대회 시상식’을 열었다.



이번 대회에는 300여명의 조종사가 참가했다. 이 준위와 조 준위가 개인사격부문에서 가장 우수한 성적을 거둬 제27대 탑 헬리건으로 뽑히고 대통령상을 받았다.

2025년 탑 헬리건에 뽑힌 이대식(왼쪽), 조명환(오른쪽) 준위. 육군 제공

이 준위는 2004년 UH-60 조종사로 선발된 이후 아프간 재건지원단(1진) UH-60 조종사로 임무를 수행하면서 중무장한 아파치 가디언이 기동헬기를 엄호하는 모습에 매료돼 2014년 아파치 조종사로 기종을 변경했다. 현재는 교관 및 시험비행 조종사로 임무를 수행 중이다. 교관 조종사로 양성한 첫 제자 강명기 준위가 지난해 탑 헬리건으로 선정된 바 있다.



조 준위는 2015년 포병장교로 임관한 후 2년 복무를 마치고 전역했지만 군 동기로부터 항공 준사관 정보를 접한 후 공격헬기를 조종해 보고 싶다는 도전정신을 품었다. 2019년 아파치 가디언 조종사로 선발됐고 현재까지 650시간의 비행경력을 기반으로 전투헬기 조종사로서 성공적으로 임무를 수행하고 있다.



공격헬기 최우수부대로는 901항공대대(AH-64E), 기동헬기 최우수부대로는206항공대대(KUH-1)가 각각 선발돼 국방부장관 부대표창을 받았다.