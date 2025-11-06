김숙, 재산 대체 얼마? “‘100억설’ 송은이보다 많다…기부도 약속” 팬들 깜짝

개그우먼 송은이와 김숙. 뉴스1

개그우먼 김숙이 ‘100억설’ 송은이보다 많은 재산을 깜짝 공개하고, 기부 계획까지 밝혀 화제를 모았다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘비보티비’에는 ‘드디어 재산 공개 가나요? 송은이&김숙에게 궁금한 점 탈탈 털어봄! [비밀보장 543회]’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서는 송은이와 김숙이 팬들의 질문에 답하며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

유튜브 채널 ‘비보티비 캡처

김숙은 “우리가 재산 정도만 오픈을 안 했지, 어지간한 건 (팬들에게) 다 공개했다”고 말하며 재산 공개에 대한 이야기를 시작했다.

이에 송은이는 “사실 재산도 거의 알지 않겠냐”고 너스레를 떨었고, 김숙은 “아니다. 나는 생각보다 많이 모았고, 언니는 생각보다 없다. 그건 아직 모를걸?”이라며 반전 고백으로 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘비보티비 캡처

송은이는 “그래도 내가 100억이 없다는 건 알 거다”라며 웃음을 터뜨렸다. 이어 그는 “사실 (100억이) 있어야 하는데 많이 썼다. 그래도 나름 필요한 선에서는 잘 모으고 있다고 생각한다. 나머지는 내가 이고 지고 갈 것도 아니니까 기부도 많이 했다”고 덧붙였다.

이를 듣던 김숙은 “멋있다. 나도 기부하겠다”며 화답했고, 송은이는 “1만원이든 5000원이든, 도움이 되길 바라는 마음을 떠올리면서 기부하는 거다”라며 자신의 기부 철학을 공유했다.

최근 ‘재산 100억설’로 화제를 모은 송은이는 그동안 여러 차례 해당 소문에 대해 해명한 바 있다. 그는 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 “어디서 시작됐는지는 모르겠지만, 기분 나쁘지 않아서 그냥 놔두고 있다”고 밝혔다. 또한 ‘상암동 사옥 70억 잭팟’과 관련해서는 “부동산이 아니라 콘텐츠 제작 시설에 투자한 것”이라고 덧붙였다.

한편, 김숙은 1995년 KBS 12기 공채 개그맨으로 데뷔한 이후 꾸준히 예능과 방송에서 활약하며 시청자들에게 웃음을 선사하고 있다. 현재 ‘구해줘! 홈즈’, ‘사장님 귀는 당나귀 귀’, ‘톡파원 25시’, ‘옥탑방의 문제아들’ 등 다양한 프로그램에서 예능감을 뽐내고 있다.