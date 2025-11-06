美, 트럼프 지시 6일 만에 ICBM 시험 발사…푸틴, 핵실험 준비 검토 명령

미국이 33년 만에 핵실험을 재개하자 러시아도 맞불을 놓았다. 세계 열강의 핵 군비 경쟁 빗장이 풀릴 것이란 우려가 나온다.

AP통신, 타스통신 등 외신은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 5일(현지시간) 국가안보회의에서 외무부, 국방부, 특수부대와 관련 민간 기관에 핵무기 시험 준비에 관한 제안서 제출을 지시했다고 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AP연합뉴스

푸틴 대통령은 미국의 핵무기 시험 재개를 “심각한 문제”라고 지적했다. 그는 또 “만일 미국이나 포괄적핵실험금지조약(CTBT)의 당사국이 핵무기 실험을 강행한다면 러시아도 상응하는 조치를 취할 수밖에 없다”고 말했다.

미 공군 글로벌타격사령부는 이날 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 대륙간탄도미사일(ICBM)인 ‘미니트맨3’의 시험 발사를 진행했다고 밝혔다. 미니트맨3는 사거리가 9600㎞에 이르며 핵탄두를 장착할 수 있다. 미니트맨3의 재진입 비행체는 약 6860㎞를 비행해 마셜제도 소재 미 육군 우주미사일방어사령부 로널드 레이건 탄도미사일 방어 시험장에 도달했다. 캐리 레이 미 공군 제576비행시험대 사령관은 “미국 ICBM 시스템이 핵심 임무를 수행할 수 있는 능력을 검증·입증하기 위한 포괄적인 평가”라고 설명했다.

이번 시험 발사는 도널드 트럼프 미국 대통령이 핵실험 재개를 지시한 지 6일 만에 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 지난달 30일 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 한시간 앞두고 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 핵실험을 재개하겠다고 밝힌 바 있다.

미국의 움직임에 러시아는 경계를 늦추지 않고 있다. 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관은 푸틴 대통령에게 “(미국의) 전면적인 핵실험에 즉시 대비하는 것이 바람직하다”고 보고했다. 그는 핵실험을 할 수 있는 장소로 러시아 북부 노바야제믈랴 제도의 북극 시험장을 지목했다. 발레리 게라시모프 러시아군 총참모장은 “지금 적절한 조치를 취하지 않으면 미국 행동에 신속히 대응할 시기와 기회를 놓칠 것”이라며 “핵실험 준비엔 유형에 따라 수개월에서 수년이 소요된다”고 의견을 전했다.

다만 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 푸틴 대통령이 핵실험 준비 시작을 지시한 건 아니라고 설명했다. 페스코프 대변인은 “푸틴 대통령은 (핵무기) 시험 준비를 시작하는 것의 적절성을 검토하라고 지시한 것”이라며 “시험 준비를 시작하라고 지시한 것은 아니라는 점을 강조하고 싶다”고 했다.