김건희, 대통령 관저 공사 업체서 명품 받은 정황

특검, 수주 청탁용 여부 수사

尹부부 자택 등 9곳 압수수색

‘매관매직’ 金 24일 출석 통보

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 김건희씨가 ‘대통령 관저 이전 특혜 의혹’을 받는 인테리어 업체로부터 명품을 받은 정황을 포착하고 6일 강제수사에 나섰다. 아울러 ‘매관매직 의혹’과 관련해 김씨에게 24일 출석을 통보했다.



김형근 특검보는 이날 브리핑에서 “21그램 사무실, 김씨 주거지, 주식회사 코바나컨텐츠 사무실 등 총 9곳에 대한 압수수색을 진행 중”이라고 밝혔다. 압수수색 영장에는 직권남용 권리행사방해, 국고손실, 청탁금지법 위반 혐의 등이 적시된 것으로 확인됐다. 김씨는 참고인 신분이다.



특검팀은 김태영 21그램 대표의 아내 조모씨에게 청탁금지법 위반 혐의를 새로 적용한 것으로 파악됐다. 조씨가 김씨에게 명품 브랜드 디올 제품을 건넨 정황을 포착한 특검은 해당 물품이 대통령실 관저 이전 및 증축 공사 수주 청탁용인지 등을 확인하는 것으로 알려졌다.



21그램 대표 부부는 김씨와 친분이 깊다고 전해진다. 김 대표는 김씨와 국민대 대학원 동문이다.



이날 김씨 측은 윤석열 전 대통령 부부의 자택이 있는 서울 서초구 아크로비스타에 대한 네 차례 압수수색에 반발했다. 또 21그램 측으로부터 고가 물품을 받은 적 없다는 입장을 밝혔다.



아울러 특검은 서희건설 측으로부터 반클리프앤아펠 목걸이를 수수하는 등 ‘매관매직 의혹’과 관련해 24일 김씨를 소환할 예정이다. 김씨 측에 금거북이를 건네고 인사 청탁을 했다는 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위장은 이날 오전 출석해 조사받았다.



김씨에게 고가의 ‘이우환 그림’을 건네고 공천을 청탁한 혐의(정치자금법 위반 등)를 받는 김상민 전 검사는 법정에서도 혐의를 모두 부인했다.



‘구명로비 의혹’을 받는 이종호 전 블랙펄인베스트 대표는 채해병 특검팀(특검 이명현)에 배우 박성웅씨와의 대질신문을 요청했다. 자신과 임성근 전 해병대 1사단장이 함께 식사했다는 박씨 진술이 거짓이며 이를 입증하겠다는 취지다. 박씨는 9월 참고인 신분으로 특검 조사를 받으며 ‘2022년 서울 강남 모처에서 이 전 대표, 임 전 사단장 등과 밥을 먹었다’는 취지로 진술했다. 이는 김씨 최측근으로 의심받는 이 전 대표가 임 전 사단장의 구명을 김씨에게 부탁했을 것이라는 의혹을 뒷받침하는 정황으로 주목받았다.