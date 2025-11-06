강훈식 “김현지 비서관, 강선우 전 후보자 통화…주의 조치 했다”

강훈식 대통령 비서실장은 지난 7월 더불어민주당 강선우 의원이 여성가족부 장관 후보자직에서 사퇴할 당시 김현지 대통령실 총무비서관(현 제1부속실장)과 통화한 사실을 두고 “비서관(김 실장)을 불러 주의를 주고 다시는 그런 일이 없도록 하라고 했다”고 6일 밝혔다.

강 실장은 이날 국회 운영위원회 대통령실 국정감사에서 “(강선우 당시) 후보자가 여러 중요한 결정을 앞두고 여러 사람과 통화하는 과정이었고, 그 과정에서 우리 비서관(김 실장)도 통화가 있었다고 확인했다”며 설명했다.

강훈식 대통령비서실장을 비롯한 대통령실 관계자들이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 국회운영위원회의 대통령비서실 등에 대한 국정감사에서 여야 의원들의 자료제출 요구를 듣고 있다. 허정호 선임기자

그는 이어 “제가 직접 강 후보자의 사퇴 의사를 전달받아 대통령께 보고드렸다”며 “사후 언론 보도를 통해 비서관의 통화가 논란이 된 사실을 확인했다”고 말했다.

강 실장은 “(강 후보자) 임명 이후 여러 논란이 있었고, 시간이 지연되면서 여러 의견을 청취하는 과정이었던 것 같다”며 “(후보자가) 대통령실 분위기도 물어본 것 같다”고 설명했다.

그러면서 "의원들의 오해가 없길 바란다"고 덧붙였다.

앞서 강 전 후보자가 사퇴를 앞두고 당시 총무비서관이었던 김 실장과 통화한 사실이 보도되면서, 김 실장은 ‘실세 논란’의 중심에 선 바 있다.