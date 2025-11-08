세계일보
여기저기서 '콜록콜록'…일주일 새 독감 환자 68% 증가

입력 : 2025-11-08 17:11:54
수정 : 2025-11-08 17:11:53
김기환 기자 kkh@segye.com
예년보다 일찍 찾아온 인플루엔자(독감) 유행이 어린이들을 중심으로 빠르게 확산하고 있다. 보건당국은 올해 독감 유행이 지난 10년 사이 최대 수준일 것으로 내다보고 있다. 이른 독감 환자 급증에 '타미플루' 등 일부 독감치료제의 수급이 불안한 기미를 보이고 있다.

 

7일 질병관리청의 의원급 인플루엔자 환자 표본감시 결과에 따르면 올해 44주차인 지난 일주일간(10월 26일∼11월 1일) 전국 300개 표본감시 의원을 찾은 독감 증상 환자는 외래환자 1천 명당 22.8명이었다. 1주 전 13.6명에서 67.6% 급증한 것이다. 이번 절기 독감 유행 기준인 9.1명의 2.5배 수준이다.

 

보건당국은 올해 독감 유행이 지난 10년 사이 최대 수준일 것으로 내다보고 있다. 게티이미지뱅크

올해는 작년보다 독감 유행이 두 달가량 빨리 찾아온 탓에 작년 이맘때(2024년 44주차)의 독감 증상 환자 수(1000 명당 3.9명)와 비교하면 올해가 5.8배 가량 많다.

 

작년엔 12월 중순 무렵 유행주의보가 발령된 후 빠르게 환자가 늘어 1월 초 유행정점 땐 최근 10년간 가장 많은 환자가 기록됐다. 질병청은 지난달 시작된 이번 유행 규모도 지난 절기와 유사할 것으로 예측한 바 있다.

 

최근 독감 발생은 특히 어린이 유·소아와 청소년에 집중됐다.

 

지난주 7∼12세 독감 증상 환자는 외래환자 1000 명당 68.4명이다. 유행 기준 7.5배에 달했다. 1∼6세는 1000 명당 40.6명, 13∼18세는 34.4명이었다.

 

병원급 221곳의 입원환자 표본감시에서도 독감 입원환자가 증가세를 보였다.

 

지난 일주일간 175명이 입원해 1주 전 대비 78.6% 증가했다. 최근 4주 연속 증가세다.

 

6일 서울 성북구의 한 어린이 전문병원이 진료를 보려는 환자와 보호자들로 붐비고 있다. 연합뉴스

코로나19 입원 환자 역시 같은 기간 178명에서 199명으로 11.8% 늘었다.

 

질병청은 본격적인 겨울철을 앞둔 지금이 호흡기 감염병을 막기 위한 예방접종 적기라고 강조한다.

 

65세 이상과 임신부, 생후 6개월∼13세 어린이는 독감 무료 접종 대상이다. 65세 이상은 코로나19 백신과 동시에 접종할 수 있다.

 

때 이른 독감(인플루엔자) 환자 급증에 '타미플루' 등 일부 독감치료제의 수급이 벌써부터 불안한 기미를 보이고 있다.

 

제약산업 데이터 분석 전문기업 비알피커넥트의 비알피인사이트(BRPInsight)에 따르면 인플루엔자 치료제인 한국로슈 '타미플루캡슐75㎎', 한미약품 '한미플루현탁용분말6㎎/㎖' 등은 지난달부터 약국 수급이 불안한 양상을 보이고 있다.

 

윤진구 고려대 구로병원 감염내과 교수는 "독감 백신은 접종 후 약 2주 뒤부터 면역이 형성되며 한 번의 접종으로 한 해 겨울을 보호할 수 있다"며 "백신이 감염과 전파 자체를 줄이는 것은 물론 감염되더라도 증상을 완화하고 합병증 위험을 크게 낮출 수 있어 가장 확실한 대비책"이라고 말했다.

김기환 기자

