故송재호, 오늘(7일) 5주기…그리운 ‘국민 아버지’

배우 고(故) 송재호(본명 송재언)가 세상을 떠난지 5년이 지났다.

故 송재호는 지난 2020년 11월 7일 숙환으로 눈을 감았다. 향년 84세. 고인은 사망 1년 전부터 지병으로 투병 중이었던 것으로 알려졌다.

고인은 1937년 평양 출신으로 지난 1959년 부산 KBS 성우로 연예계에 데뷔했다. 지난 1964년 영화 '학사주점'을 시작으로 배우의 길에 본격적으로 들어섰고 영화 '영자의 전성시대', '세 번은 짧게 세 번은 길게' 등을 통해 주연급으로 활약했다.

고인은 안방극장과 스크린을 오가며 말년까지 활발하게 활동을 해왔다. 드라마 '사랑이 꽃피는 나무'부터 '장미와 콩나물' '상도' '부모님 전상서' '싸인' 및 영화 '살인의 추억' '화려한 휴가' '해운대' '그대를 사랑합니다' '퀵' '타워' '스파이' '결혼전야' 등 다수의 작품에서 인상적 연기를 펼쳤다.

그의 푸근한 미소와 친근한 이미지는 많은 이들에게 위로와 웃음을 주었고, '국민 아버지'라는 수식어로 불리기도 했다.

56년간 연기 인생을 걸어온 고인은 국제사격연맹 심판 자격도 지녔다. 이에 그는 1988 서울 올림픽 개최 당시 클레이 부문 심판으로 참가한 이력이 있다. 또한 고인은 대한사격연맹 이사로도 활동한 바 있다.

고인은 경기 용인 평온의 숲 에덴낙원에 영면했다.