원조아이돌 ‘소방차’ 이상원, 오랜만에 TV 나들이…KTV ‘시절연가’ 7일 밤 9시10분 방송

원조 아이돌 그룹 ‘소방차’의 이상원이 오랜만에 방송에 출연한다.

7일 KTV 국민방송에 따르면 이날 밤 9시10분에 방송하는 ‘가요로 보는 근현대사 ‘시절연가’’(이하 ‘시절연가’)에 이상원이 나선다.

‘시절연가’는 1920년대부터 1980년대까지 시대를 풍미한 히트곡을 사건 사(史)와 엮어 이야기한다.

가요평론가·역사학자·유명 가수 등이 참여, 감칠맛 나는 토론, VCR, 인터뷰를 곁들인 토크멘터리 형식으로 ‘과거와 현재를 잇는 문화적 다리를 놓겠다’는 제작 기획에서 지난해 10월 출발했다.

그 시절 대한민국은 어떻게 흘러가고 있었고 시대적 애환을 담은 대중가요는 어떤 것이 있었는지 오늘 우리에게 던지는 가사에 담긴 역사를 찾아 풀어보는 토크 쇼다.

이상원은 이날 방송에서 소방차의 탄생과 안무, 센터(가운데 자리) 등을 이야기한다.

더불어 소방차 탈퇴 이후 솔로로 활동했던 과거와 다시 결합한 이후의 활동도 언급한다.

이상원은 “이번 방송을 통해 과거를 추억함과 더불어 앞으로의 활동도 기약할 수 있기를 바란다”며 “그때 우리(소방차)는 기억해 주시는 모든 분들께 감사드리며, 앞으로도 멋진 모습으로 주신 사랑에 보답할 것”이라고 전했다.

한편 이날 방송은 TV로 송출된 뒤 다음날에 유튜브 공식 채널에도 전편 공개될 예정이다.