선교사로 어려운이웃 돕던 50대, 장기기증으로 5명에 새 삶

선교사로 어려운 이웃을 도우며 살아온 50대 여성이 뇌사 장기기증으로 5명에게 새 삶을 선물했다.



7일 한국장기조직기증원에 따르면 지난달 3일 중앙보훈병원에서 김축복(59) 씨가 간, 양쪽 신장, 양쪽 안구를 5명에게 각각 기증하고 세상을 떠났다.

김 씨는 지난 9월 19일 식사 중에 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐으나 의료진의 적극적인 치료에도 불구하고 끝내 의식을 회복하지 못해 뇌사 상태에 빠졌다.



가족들은 김 씨가 이대로 떠나기 보다는 삶의 끝에서 다른 생명을 살리고 떠나길 바라는 마음에서 장기기증을 결심했다.



김 씨는 1남 2녀를 키우며 분식집을 운영했고, 다니던 교회 목사님의 권유로 10년 전부터는 선교사로도 활동해왔다. 그는 식사를 잘 챙기지 못하는 노인들에게 음식을 만들어 가져다드리거나, 어려운 가정이나 보육원에 금액과 물품을 전달하는 선행을 베풀어왔다.



김 씨의 딸 한은혜 씨는 "엄마 하늘에서 우리 항상 내려봐 주고, 행복하게 잘 지내. 사랑해"라고 마지막 인사를 전했다.

