불스원, 세계 최초 그래핀 코팅 기술 적용한 ‘실리콘X그래핀 하이브리드 와이퍼’ 출시

㈜불스원이 세계 최초로 그래핀 코팅 기술을 실리콘 하이브리드 와이퍼에 적용한 ‘실리콘X그래핀 하이브리드 와이퍼’를 출시했다고 7일 밝혔다.

‘꿈의 신소재’로 불리는 그래핀은 2010년 노벨상을 수상한 혁신 물질이다. 머리카락 굵기의 10만분의 1 수준으로 얇으면서도 강철보다 200배 강한 강도를 자랑한다.

불스원은 세계 최초로 특허 받은 불스원 AMG 그래핀 코팅 기술을 통해 그래핀 코팅막이 실리콘 고무를 강력하게 보호하는 등 와이퍼 블레이드 성능을 극대화했다. 실리콘 고무의 밀착력과 그래핀 코팅의 보호 성능을 결합해 기존 와이퍼의 한계를 뛰어넘는 혁신적 성능을 구현했다.

특히 불스원 연구소 테스트 결과, 그래핀 코팅막이 실리콘 고무를 견고히 보호해 200만 회 이상 닦임 내구성을 입증해, 불스원 일반 발수 와이퍼 대비 약 4배 높은 내구성을 확보했다.

특히 폭우와 한파 등 극한 환경에서도 일정한 밀착력과 뛰어난 닦임 성능을 유지한다. 실리콘 고무에 함유된 발수 코팅 성분이 일반 발수 와이퍼 대비 약 4배 더 오래 지속되는 발수 효과를 제공한다.

이번 실리콘X그래핀 하이브리드 와이퍼는 혹한기 폭설·한파에 대비해 안전 운전을 위한 차량 시야 확보를 위한 필수 아이템이다.

불스원은 신제품 출시 기념해 오는 13일까지 불스원몰과 네이버 스마트스토어에서 ‘실리콘X그래핀 와이퍼 기획전’을 진행한다. 행사 기간 동안 신제품을 비롯해 푸시그립 및 워셔액 등 인기 품목을 최대 51% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

한편 불스원은 20여 년 이상 국내 유일의 자동차용품 R&D 센터를 중심으로 꾸준하게 와이퍼 기술 혁신을 이어오고 있다. 2012년 메탈 하이브리드 와이퍼를 시작으로 2019년 메탈 실리콘 와이퍼, 2023년 메탈 그래핀 와이퍼에 이어 올해 ‘실리콘X그래핀 하이브리드 와이퍼’를 새롭게 선보이며 국내 와이퍼 시장 기술 리더십을 다시 한 번 입증했다.