김용범 정책실장 “광주 군공항 이전 TF, 연내 첫 회의 개최”

김용범 대통령실 정책실장은 6일 광주 군공항 이전 태스크포스(TF) 첫 회의가 연내 개최될 것으로 전망했다.
김 실장은 이날 국회 운영위원회 국정감사에서 “(논의가) 진전되고 있다. 조금 더 마무리되는 시점에, 올해 안에, 12월까지 하겠다”고 말했다. “6월 말 TF 구성 이후 한차례도 공식 회의가 개최되지 않았다”며 진행 상황을 묻는 더불어민주당 전진숙(광주 북구갑) 의원의 질의에 대한 답변이었다.
김 실장은 “전남, 광주, 무안과 (TF 회의) 준비 작업을 하고 있다”며 “공식화는 (논의가) 거의 마무리됐을 때 할 것이다”고 덧붙였다.
이전 대상지로 거론되는 전남 무안군의 요구와 관련해서는 “공모 방식은 수용 못 한다”며 “기부 대 양여 현행법 안에서 최대한 인센티브까지 점검(검토)하고 있다”고 밝혔다.
무안군은 올 9월 29일 광주 민간·군 공항 이전을 위한 전제 조건으로 광주 민간공항 선(先) 이전, 광주시의 1조원 규모 지원 약속 이행 방안 제시, 국가의 획기적인 인센티브 선 제시 등을 내세웠다.
무안군은 또 군공항 이전 후보지를 공모 방식으로 전환할 것도 요구했다.
이재명 대통령은 올 6월 장기 표류 중인 광주 군 공항 이전 문제 해결을 위해 범정부와 지자체가 참여하는 TF 구성을 지시했다.
이후 광주시와 전남도, 무안군, 국방부, 국토교통부, 기획재정부 등이 대통령실 직속 광주 군 공항 이전 TF를 구성했으나, 실무 협의만 진행했을 뿐 아직 공식 회의는 열리지 않고 있다.