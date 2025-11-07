고소함과 알싸함이 느껴지는 쌀스키 ‘브라운 아울’ [이복진의 술래잡기]

깔끔함이 특징인 ‘형형’ 시리즈와 깨가 들어가 고소함이 일품인 ‘연연’으로 증류주 시장에 이름을 알리고 있는 온 증류소가 최근 오크통 숙성 쌀 증류주 ‘브라운 아울’을 내놨다고 7일 밝혔다.

온 증류소는 정식 출시에 앞서 지난 5일 프리미엄 시음회를 개최했다. 이날 시음회에는 증류주, 위스키 마니아는 물론이고 주류 업계 관계자들이 대거 참석했다.

시음회는 유튜브 주락이월드의 조승원 기자가 진행을 맡았다.

오규섭 온 증류소 대표의 축사로 시작된 시음회는 오 대표의 온 증류소와 ‘브라운 아울’에 대한 설명이 이어졌다.

브라운 아울은 온 증류소의 대표 쌀 증류주 ‘형형 58’을 원주로 루비포트 캐스크에 숙성됐다. 일명 ‘쌀스키’라 불리는 오크통 숙성 쌀 증류주인 것이다.

캐스크 숙성은 2023년 5월부터이며, 지난달 병입됐다. 따라서 숙성 기간은 2년 6개월가량.

도수는 56.4도.

이어 세종사이버대학교 바리스타&소믈리에학과 겸임교수이자 주류문화칼럼니스트인 명욱 교수가 브라운 아울의 디자인 등을 설명했다.

브라운 아울의 외견에는 부엉이가 그려져 있다. 이는 김현석 작가의 펜화 작품으로, 부엉이는 온 증류소가 위치한 곳(경기 광주 봉골길 134번길 42-7)과도 인연이 있다.

봉골길은 문형산 자락에 부엉이 울던 골짜기라는 뜻으로, 실제 부엉이가 살고 있다.

브라운 아울 앰버서더 김지수 작가도 강연자로 나서 브라울 아울 맛과 향 등의 특징에 대해 이야기했다. 그는 브라운 아울의 원주인 형형 58이 가지고 있는 다층적인 맛과 향이 오크통을 만나 더욱 풍부해졌다고 했다.

실제 이날 마셔본 브라운 아울의 맛은 다양했다. 우선 초콜릿 향과 베리류의 달콤한 향이 느껴진다.

맛에선 쌀의 구수하고 달큼함과 높은 도수가 주는 매운맛이 이어진다. 특히 처음 마셨을 때는 알코올의 매운맛이 강하게 느껴지지만, 2∼3번 마시다 보면 구수함이 강해진다.

그리고 브라운 아울을 다 마신 뒤에는 건과일의 향과 맛이 남는다. 전체적으로 진한 맛과 향 덕분에 개성이 강한 술이라고 할 수 있었다.

다만 아직 숙성이 오래된 것이 아니라 거친 맛과 향이 느껴지기도 했다. 이는 브라운 아울의 숙성을 늘리면 해결된 것으로 예상된다.

이날 시음회에선 다양한 술들과 비교 시음할 수 있었는데, 특히 원주인 형형 58을 마셔볼 수 있다는 점에서 눈길을 끌었다. 형형 58이 가지고 있는 구수하고 담백한 맛이 오크통을 만난 뒤 강렬해졌다는 점을 직감할 수 있었기 때문이다.

현재 브라운 아울은 360병 한정으로 생산됐다. 이제 출시한 제품이기 때문에 대량으로 준비하지는 못한듯 하다. 구매는 7일 오후 5시부터 주류 전문 플랫폼 데일리샷을 통해 가능하다.