독감 유행, 지난해보다 5.8배 많아

어린이 중심으로 확산…1주 전보다 68% 급증

예년보다 일찍 찾아온 인플루엔자(독감) 유행이 어린이를 중심으로 빠르게 확산하고 있다

7일 질병관리청의 의원급 인플루엔자 환자 표본감시 결과에 따르면 올해 44주차인 지난 일주일간(10월 26일∼11월 1일) 전국 300개 표본감시 의원을 찾은 독감 증상 환자는 외래환자 1000명당 22.8명이었다. 1주 전의 13.6명에서 67.6% 급증한 규모다. 동시에 이번 절기 독감 유행 기준인 9.1명의 2.5배 수준이다.

6일 서울 성북구의 한 어린이 전문병원이 진료를 보려는 환자와 보호자들로 붐비고 있다. 연합뉴스

올해는 작년보다 독감 유행이 두 달가량 빨리 찾아왔다. 지난해 이맘때(2024년 44주차)의 독감 증상 환자 수(1000명당 3.9명)와 비교하면 올해가 5.8배가량 많다.

최근 독감 발생은 어린이·청소년에 집중됐다. 지난주 7~12세 독감 증상 환자는 외래환자 1000명당 68.4명으로, 유행 기준의 7.5배에 달했다. 1~6세는 1000명당 40.6명, 13~18세는 34.4명이었다.

병원급 221곳의 입원환자 표본감시에서도 독감 입원환자가 증가세를 보였다. 지난 일주일간 175명이 입원해 1주 전 대비 78.6% 올랐다. 4주 연속 증가세다. 코로나19 입원환자 역시 같은 기간 178명에서 199명으로 11.8% 늘었다.

지난해엔 12월 중순 무렵 유행주의보가 발령돼 1월 초 유행 정점 땐 최근 10년간 가장 많은 환자를 기록했다. 질병청은 지난달 시작된 이번 유행 규모도 지난 절기와 유사할 것으로 예측했다.

보건당국은 본격적인 겨울철을 앞둔 지금이 호흡기 감염병을 막기 위한 예방접종 적기라고 강조하고 있다. 65세 이상과 임신부, 생후 6개월∼13세 어린이는 독감 무료 접종 대상이다. 65세 이상은 코로나19 백신과 동시에 접종할 수 있다.