KTL, ‘2025 로보월드’서 협동로봇 5년 성과 공개

한국산업기술시험원(KTL)은 산업통상부가 주최한 국내 최대 규모의 로봇 전시회 ‘2025 로보월드’에서 지난 5년 간 수행한 ‘협동로봇 안전인증 및 위험성 실증 기반구축 사업’의 최종 성과를 알리고 K-로봇 인증 지원을 위한 미래 비전을 선보였다고 8일 밝혔다.

산업부는 2021년 KTL을 협동로봇 안전인증 및 위험성 실증 기반구축 사업의 주관기관으로 선정하고 국내 협동로봇 산업을 활성화하고 기술력을 강화하기 위한 다각적 노력을 펼쳐왔다. KTL은 이번 전시회에 로봇시험인증센터 홍보부스를 마련하고 5년 간의 사업성과를 소개했다.

2025 로보월드 KTL 홍보부스 전경. KTL 제공

먼저 협동로봇의 제품안전 표준(ISO 10218-1) 및 성능시험 관련 전용 시험설비 11종 마련과 제품인증 절차 및 평가기술 확립에 대한 발표가 진행됐다.

이어 서울 서초구 수서동에 구축한 로봇시험인증센터를 소개하며 로봇이 실제 작업장에서 사람과 안전하게 작동하는지를 검증할 수 있는 ‘위험성 실증 테스트베드’(제조 2종, 서비스 2종)를 안내했다.

협동로봇의 시험인증·평가는 해외 기관에 전적으로 의존해왔던 만큼 KTL에서 제공하는 원스톱 시험인증 서비스는 국내 기업들에게 큰 호응을 얻고 있다.

해당 서비스를 통해 국내 기업들은 인증 비용을 약 1억원 수준 절감 가능하고, 인증기간도 1년6개월 이상 단축할 수 있기 때문이다.

성과 소개에 이어 KTL은 기술 교류와 신규 인증 수요를 발굴하기 위해 국내 협동로봇, 시스템 통합(SI) 기업 등을 대상으로 실제 인증 획득 사례를 공유하고, 맞춤형 인증 상담을 진행했다.

협동로봇의 제품안전 표준(ISO 10218-1)과 위험성 실증 평가 기술을 집중 홍보했다.

또한 KTL은 사업 마지막 연차를 맞아 현재까지의 성과를 산업계에 적용하고 기술을 확산해나가겠다는 계획을 밝혔다.

특히 향후 5년 동안 성과를 활용할 계획과 센터의 미래 발전 로드맵을 선보이며, K-로봇 산업의 지속가능한 성장을 위한 청사진을 제시했다.

최근 정부는 ‵신성장동력 발굴·육성으로 첨단 산업국가 도약′을 국정과제로 삼고(국정29) 휴머노이드 양산과 산업용 AI로봇 확산 등을 적극 추진 중이다.

이에 KTL은 로봇시험인증센터를 중심으로 협동로봇뿐만 아니라 실외 이동로봇, 자율이동로봇(AMR) 등 모바일·서비스 로봇 분야로 인증 범위를 선제적으로 확대해나갈 예정이다.

또 ‘고성능 동력전달 모듈 실증’ 등 연계 사업을 통해 완제품을 넘어 모터·감속기 등 핵심 부품의 국산화를 지원하며 국제 상호인정(MRA)을 추진해 KTL 인증만으로 세계 시장에 진출할 수 있는 K-인증 글로벌화에 나설 계획이다.

이동혁 KTL 로봇시험인증센터장은 ‶이번 로보월드 참가는 5년 간의 기반구축 사업 성과를 총결산하고 K-로봇 산업의 미래 비전을 공유하는 뜻깊은 자리였다″며 ‶구축된 인프라를 바탕으로 정부 정책과 국내 로봇 기업의 글로벌 성장을 지원하는 든든한 기술 파트너로서 국내 로봇산업 발전에 기여하겠다″고 밝혔다.