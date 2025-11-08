2025년 K푸드 수출 5.0% 증가… 중동·유럽서 증가율 높아

최근 3개월 라면, 조제품 기타 등 수출 선전

농림축산식품부는 올해 농식품(신선과 가공) 수출이 전달 기준 85억9000만달러(약 12조4000억원)로 작년 동기 대비 5.0% 증가했다고 7일 밝혔다. 올해 1∼10월 수출 증가율이 높은 권역은 중동(GCC, 20.4%), 유럽(EU+영국, 14.8%), 북미(13.9%) 순이었다.

서울의 한 대형마트에 진열된 라면. 연합뉴스

올해 7∼10월을 기준으로 보면 미국 시장의 수출 성장세는 트럼프 관세 여파로 주춤(0.6%)했지만, 중동(23.5%)과 중화권(중국·홍콩·대만, 7.7%)에서는 높은 성장세를 보였다. 중동에서는 아이스크림(80.7%), 음료(80.3%), 소스류(33.9%) 수출이 급증했다. 중화권에서는 라면(62.9%), 조제품 기타(19.4%), 포도(122.7%) 수출이 많이 늘었다.

7∼10월 수출액을 품목별로 보면 라면이 5억2000만달러로 21.7% 늘었다. 조제품 기타(건강기능식품 등)는 2억5000만달러로 13.6% 늘었으며, 커피 조제품은 1억3000만달러로 21.3% 증가했다. 김치는 5000만달러로 6.4% 늘었다. 이밖에 3000만달러 이상 수출 실적을 올린 품목 중 포도와 아이스크림은 수출액이 각각 50.9%와 22.1% 늘었다.

라면 수출 증가율은 중국, 독립국가연합(CIS), 일본, 미국 순으로 높았다. 포도는 생산량이 늘면서 가격 경쟁력이 높아졌고 지난해 도입한 대만 수출용 포도 사전등록제 덕분에 대만 수출이 빠르게 증가했다는 분석이다. 조제품 기타는 글로벌 웰빙 트렌드와 함께 이너뷰티 제품 등 K건강기능식품의 우수성에 대한 인식 및 평가가 확산되면서 수출이 늘었고, 커피 조제품은 스틱형 등 다양한 형태의 제품군을 바탕으로 경쟁력이 강화되면서 수출이 증가했다는 분석이다.

농식품에 동물용 의약품·농약·비료·종자 등의 농산업까지 합친 ‘K푸드 플러스’ 수출액은 지난해 같은 기간보다 5.7% 증가한 112억4000만달러(약 16조2000억원)로 집계됐다. 농산업 분야의 10월 말 기준 누적 수출액은 26억4000만달러로 작년 동기 대비 7.8% 늘었다. 동물용 의약품, 농약, 비료, 종자 등 주요 품목에서 고르게 수출이 증가했다.

김정욱 농식품부 농업혁신정책실장은 “정부는 연말까지 정책자금 지원, 물류·통관 등 수출 애로 해소, 유통매장 판촉과 한류 연계 글로벌 마케팅 등 수출기업 지원을 강화해 올해 K푸드 플러스 수출 목표 140억달러를 달성하도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.