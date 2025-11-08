세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

‘돈나무 언니’도 생각 바꿨다…비트코인 목표가 20% 낮춰

입력 : 2025-11-08 09:59:08
수정 : 2025-11-08 09:59:07
폰트 크게 폰트 작게
윤솔 기자 sol.yun@segye.com
구글 네이버 유튜브
“비트코인 역할 일부, 스테이블코인이 빼앗아”

 

대표적인 비트코인 강세론자인 ‘돈나무 언니’ 캐시 우드 아크인베스트먼트 최고경영자(CEO)가 비트코인 장기 전망을 일부 하향 조정한다고 밝혔다.

캐시 우드 아크인베스트먼트 최고경영자. 로이터연합뉴스

우드 CEO는 6일(현지시간) 미 경제방송 CNBC와의 인터뷰에서 “스테이블코인이 비트코인이 맡을 것이라고 생각했던 역할 일부를 가져가고 있다”며 비트코인이 2030년까지 150만달러(약 21억8000만원)에 도달한다는 기존 장기 강세 전망이 달라질 수 있다고 말했다.

 

그러면서 “스테이블코인이 신흥 시장들에서 비트코인의 역할을 하고 있다. 스테이블코인만 고려하더라도 강세 전망에서 30만달러를 낮출 수 있다”며 “그러니 그 부분을 주목하라. 스테이블코인은 여기(신흥시장)에서 그 누구의 예상보다도 훨씬 빠르게 확대되고 있다”고 강조했다.

 

이번 발언은 업계에서 특히 비트코인 강세론자로 유명했던 우드 CEO가 종전에 제시했던 비트코인 장기 전망치인 150만달러에서 20%에 달하는 30만달러를 조정할 수 있다는 취지의 발언이라 주목된다. 

 

다만 그는 비트코인이 ‘디지털 금’ 역할을 할 것이라는 전반적인 낙관론을 유지하면서 기관투자자들의 참여 확대에 따라 가상화폐 시장 전체가 계속 성장할 것이라고 내다봤다.

 

우드 CEO는 “비트코인은 글로벌 통화 시스템이자 새로운 자산군의 선두 주자이고, 기술 그 자체”라며 “기관들은 이제 막 이 분야에 발을 담그기 시작했고, 아직 갈 길이 멀다”고 말했다.

 

최근 비트코인 가격은 위험자산 회피 분위기 속에서 큰 폭 조정을 겪고 있다. 지난 4일 10만달러 아래로 떨어지면서 약 5개월 만에 최저치를 찍었고, 이날 오후 2시 기준 10만1947.20달러에 거래 중이다.

윤솔 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지