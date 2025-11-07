최휘영 문체부 장관, 종묘 앞 초고층 건물 개발 비판… “새 법령 제정 추진할 것”

최휘영 문화체육관광부 장관이 유네스코 세계문화유산인 종묘 근처에 초고층 건물을 세우겠다는 서울시의 개발 계획을 비판하며 “종묘 가치 보존을 위해 모든 조치를 취할 것”이라고 말했다.

최 장관과 허민 국가유산청장은 7일 서울 종묘 정전 상월대에서 기자간담회를 열고 “종묘는 조선 왕실의 위패가 모셔진 신성한 유산이며, 우리나라 유네스코 세계유산 1호의 상징적 가치를 가진 곳”이라며 “이러한 가치가 훼손될 수 있는 현 상황이 매우 우려스럽다”고 말했다.

최휘영 문화체육관광부 장관과 허민 국가유산청장(오른쪽)이 7일 오후 종묘 앞 개발 관련 대법원 판결과 관련한 입장을 밝히기에 앞서 서울 종묘 정전 하월대를 점검하고 있다. 앞서 대법원은 지난 6일 국가유산청(옛 문화재청)과 사전 협의 없이 문화재 외곽 지역 개발규제를 완화한 서울시 조례 개정은 정당하다고 판단을 내린 바 있다. 뉴스1

그러면서 종묘 가치 훼손을 막기 위해 “‘문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률’, ‘세계유산의 보존ㆍ관리 및 활용에 관한 특별법’등 관련 법령을 개정하고, 필요할 경우 새 법령 제정도 추진하겠다”며 강력 대응을 시사했다.

이날 최 장관의 발언은 대법원이 종묘 앞 세운4구역 개발 규제 완화가 적법하다고 판결한지 하루 만에 나왔다. 서울시의회가 2023년 문화유산 보존지역(반경 100m) 밖에 있는 건물도 국가유산청과 협의해 규제할 수 있다는 조항을 삭제한 조례 개정안을 의결하자 국가유산청이 무효 소송을 낸 데 따른 결정이다. 서울시는 지난달 30일 세운4구역에서 건물 최고 높이를 2배 이상으로 늘려 최고 142m 높이의 초고층 빌딩이 들어설 수 있도록 하는 재정비계획을 고시했다.

이와 관련해 최 장관은 최근 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 지난해 9월 종묘에서 비공개 차담회를 열었다는 의혹을 언급하며 서울시를 비판했다. 그는 “권력을 가졌다고 마치 자기 안방처럼 마구 드나들며 어좌에 앉고 차담회 열고, 우리의 소중한 문화유산이 처참하게 능욕을 당한 지가 바로 엊그제”라며 “권한을 조금 가졌다고 해서 하고 싶은 대로 다 하겠다는 서울시의 발상과 입장을 저는 도저히 이해할 수 없다”고 목소리를 높였다.