전지현 눈물 쏟게 한 ‘충격 고백’…이지혜, 성형 전 사진에 “죽은 언니 있어”

배우 전지현이 유튜브 예능에 첫 출연해 방송인 언니들의 거침없는 개그에 폭소와 눈물을 동시에 터뜨렸다.

유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처

지난 6일 공개된 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’의 영상 ‘유튜브 최초 출연! 전지현이 처음 밝히는 데뷔부터 결혼까지 인생 풀스토리’에는 전지현과 함께 홍진경, 이지혜, 장영란이 게스트로 출연해 네 자매 콘셉트의 상황극을 선보였다.

이날 전지현은 학창 시절을 회상하며 “워낙 어렸을 때 데뷔했다 보니까 오히려 인기가 별로 없었던 거 같다”며 겸손한 모습을 보였다. 이에 홍진경은 “난 차인 적이 없다. 찬 사람 있으면 제보해달라”고 너스레를 떨었고, 이지혜는 “난 남자를 끊임없이 만났던 거 같다. 계속 끊임없이 오버랩했다”고 말해 웃음을 안겼다.



MC 남창희는 “다들 워낙 인기가 많았다고 하니까 학창 시절 사진을 공개하겠다”며 네 사람의 졸업사진을 차례로 공개했다. 먼저 공개된 홍진경의 고등학교 시절 사진을 본 전지현은 “누구인지 몰라서 쓰러질 뻔했다”며 폭소했고, 홍진경은 “전날 엄마한테 많이 맞아서 상태가 안 좋았다”고 해명해 웃음을 더했다.

유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처

이어 이지혜의 학창 시절 사진이 등장하자, 전지현은 웃음을 참지 못하고 눈물을 흘리며 감탄했다. 이를 본 이지혜는 “지현아, 그렇게 크게 웃지 마”라며 너스레를 떨었고, 장영란은 “지혜 별명이 ‘개미핥기’였다”고 농담을 건넸다.

또한 이지혜는 “엄마가 원래는 하나를 더 낳으셨다. 죽은 언니가 한 명 있다. 이 언니 다음에 내가 나온 거다”라고 가족사를 언급하며 성형 전 모습과 관련된 웃픈 비화를 공개했다. 이에 전지현은 눈물을 글썽이며 “보고 싶어요”라고 사라진 언니를 향한 영상 편지를 보내 또 한 번 웃음을 자아냈다.

장영란 역시 자신의 학창 시절 사진이 공개되자 “방송에서 다 밝혔기 때문에 나는 창피하지 않다. 쌍꺼풀은 했고, 코와 입은 다 내 거다. 눈만 세 번 정도 하고 코는 내 코”라며 당당하게 설명했다. 이어 “‘개미핥기’ 언니랑 눈의 느낌이 비슷하지 않냐”고 덧붙이며 출연자들의 웃음을 유발했다.

유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처

마지막으로 전지현의 대학 시절 사진이 공개됐다. 청순하고 앳된 미모를 자랑하는 사진 속 전지현에게 출연자들은 연신 “진짜 예쁘다”며 감탄을 쏟아냈다. 전지현은 “대학교 때다, 폴라로이드 사진인 것 같다”고 덧붙이며 사진 속 추억을 회상했다.

한편, 1981년생인 전지현은 1997년 패션 잡지 표지 모델로 연예계에 첫발을 내디뎠다. 이후 영화 ‘엽기적인 그녀’를 통해 단숨에 스타덤에 오르며 국민적인 사랑을 받았다. 그는 ‘시월애’, ‘도둑들’, ‘베를린’, ‘암살’ 등 굵직한 영화와 ‘해피투게더’, ‘별에서 온 그대’, ‘푸른 바다의 전설’, ‘킹덤’, ‘지리산’ 등 인기 드라마를 통해 꾸준히 톱 배우로 자리매김했다.

2012년에는 동갑내기 남편 최준혁 알파자산운용 대표와 결혼해 두 아들의 엄마이기도 하다. 남편 최준혁은 한복 디자이너 고(故) 이영희의 외손자로 알려져 화제를 모았다.