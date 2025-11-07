중수본, ‘추가붕괴 위험’ 울산화력발전소 사고 현장에 산업안전 전문가 투입

정부가 한국동서발전 울산화력발전소 붕괴사고 수습을 위해 산업안전 전문가 투입에 나섰다.

울산 화력발전소 붕괴사고 중앙사고수습본부는 7일 제2차 회의 직후부터 구조활동이 안전히 이뤄질 수 있도록 기술지원에 총력을 기울이고 있다고 알렸다.

7일 울산 남구 동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴현장에서 소방대원들이 매몰자 수색 및 구조작업을 벌이고 있다. 뉴스1

중수본은 “현재로써는 안전한 구조활동을 통해 조속히 사고를 수습하는 것이 최우선 과제”라며 “현재 붕괴된 울산화력발전소 보일러 타워 5호기의 양옆에 서 있는 4호기와 6호기도 건물해체를 위한 취약화 작업이 대부분 진행돼 진동 등에 의해서도 붕괴 가능성이 있을 정도로 위험한 상황으로 알려졌다”고 설명했다. 이에 중수본은 안전을 확보한 후 구조작업을 펼치는 것이 필요해 기술적 지원이나 자문이 절실하다고 밝혔다.

중수본은 취약한 구조물에 대한 진단과 대응방안을 마련하는데 산업안전보건공단 및 고용노동부 소속의 전문가를 긴급 동원해 이날 오후 2시 현장에서 기술지원회의를 주재하는 등 필요한 전문가들을 찾아 소방청 기술지원에 나섰다. 중수본은 시설물 구조 파악을 위해 보일러 타워 설계도도 확보해 소방청에 제공했다.

김영훈 고용노동부 장관은 “지금은 소방관들이 안전하게 요구조자들을 찾아 수습하는 것이 최우선 과제인 만큼 범 정부적으로 지원에 최선을 다할 것이다”라고 밝혔다.