이강덕 포항시장 "피를 토하는 심정으로, 철강을 반드시 구해주세요"

이 시장 “한미 관세협상에 단 한차례 철강 언급 없었다.

정부의 과감한 대책 및 결단 필요하다” 강조

이강덕 경북 포항시장은 "한미 관세협상 과정에서 철강은 단 한차례 언급도 없었다"며 "피를 토하는 심정으로 철강을 지켜낼것"이라고 피력했다.

이 시장은 5일 자신의 SNS에 올린 글에서 "정부는 미국과의 관세 협상에서 '철강'이라는 단어를 꺼내지도 못했다"며 "이건 협상이 아니라, 산업의 포기이자 유기다. 한 나라의 뼈대를 이렇게 가볍게 내려놓은 적이 있었는가?"라고 반문하며 거듭 강조했다.

이강덕 포항시장이 5일 자신의 SNS에 올린 글 캡처.

그는 "다들 AI, 반도체, 전기차 등 첨단산업을 외친다. 하지만 철강은 이러한 반도체 장비의 토대이고, 전기차의 몸체이며, 조선과 방산의 뼈대다. 하지만 이 산업들을 지탱하는 단단한 철강의 존재는 지금 정책 어디에도 없다"라고 강하게 지적했다.

또 "산업을 떠받치는 철강의 이름이 협상테이블에 단 한 번도 불리지 않았다. 그 침묵에 소름이 돋고 가슴이 내려앉는다. 이들이 수입산 철강으로 대체된다면, 우리나라 산업은 외래산에 삼켜질 것이 뻔하고 경제의 식민지화는 불을 보듯 뻔한 일이 될 것"이라고 심히 우려했다.

이강덕(사진) 시장은 "기초를 잃은 첨단은 공중의 성(城)에 불과하다. 국가기간산업을 보호하고 지켜야하는 이유다. 철강이 무너지면, 대한민국이 무너지는 이유다"라며 "정부가 산업을 포기할 권리 같은 건 없다. 이제는 말이 아니라, 정부의 과감한 대책과 결단이 필요하다. 그 책임과 행동은 역사에 길이 기록될 것"이라고 목소리를 높였다.