특검, 법정서 김건희와 ‘1차 주포’ 카톡 공개… “도이치는 손 떼기로”

도이치모터스 주가조작 사건 주포와 김건희씨 간 주고받은 카카오톡 메시지가 법정을 통해 공개됐다.

서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 7일 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 구속기소한 김씨의 자본시장법 위반 등 혐의 속행 공판을 열었다. 이날 재판부는 권오수 도이치모터스 회장으로부터 시세조종을 의뢰받고서 2010년 10월부터 2012년 12월까지 2차 주가조작 시기에 이른바 ‘선수’로 뛴 김모씨에 대한 증인신문을 진행했다.

김건희씨가 도이치모터스 주가조작 사건의 주포로 지목된 A씨와 나눈 메시지가 법정을 통해 공개됐다. 뉴시스

김모씨는 김건희씨에 대해 ‘따지기 좋아하고 꼬치고치 묻는’ 스타일이었다고 들었다고 말했다. 이어 증권사에서 일하던 2011년 1월께에 김건희씨가 주식을 낮은 가격에 팔았다며 항의 전화를 한 적 있다고도 답했다.

특검팀은 김모씨 신문 과정에서 1차 주가조작 작전 시기 ‘주포’로 지목된 A씨와 김건희씨가 2012년 10월께 나눈 카카오톡 메시지를 공개했다. A시는 검찰 수사 단계에서 불기소 처분됐지만, 도이치모터스 주가조작과 관련해 새 범죄 혐의가 드러나 특검팀 수사선상에 올라 있다. 현재는 압수수색 도중 도주해 행방을 알 수 없는 상태다.

공개된 메시지에서 A씨는 김씨를 언급하며 “난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못할 말 못하는데 내 이름을 다 노출하면 다 뭐가돼. 김00이가 내 이름 알고 있어. 도이치는 손 떼기로 했어”라고 말했다. 이에 김건희씨는 “내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야 오히려”라고 대답했다.

김씨는 “김건희씨에게 A씨의 존재를 노출한 적 있느냐”고 묻는 특검팀 질문에 “노출한 적 없다. (A씨와 김건희씨가 친분이 있는지) 뉴스로 처음 알았다”고 말했다.

특검팀은 김건희씨가 예전에 사용했던 휴대전화를 포렌식한 결과 A씨가 김건희씨에게 전씨를 소개해줬다고 특정한 상태다. 김건희씨는 A씨와 나눈 메시지가 나오는 동안 고개를 숙이고 있었고, 재판부는 김건희씨의 건강 이상을 이유로 휴정했다. 김건희씨는 이후 어지럼증과 구토 증세 등을 이유로 구치소로 복귀한 것으로 전해졌다.

김씨는 다만 이날 도이치모터스 주가조작과 관련해 매매 과정에서 김건희씨와 직접 소통한 적은 없다고 증언했다. 또 김건희씨가 거래를 주도하거나 적극 개입했다는 이야기도 들은 적 없다고 주장했다.