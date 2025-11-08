“가을 ‘이것’, 괜찮겠지?”…방심하다 폭삭 늙습니다

전문가들 “가을 햇살도 방심은 금물…자외선 차단제, 가장 강력한 ‘동안 관리법’”

“이제 햇볕 부드러워졌으니 자외선 차단제 안 발라도 괜찮지 않을까?”

하지만 전문가들은 단호하다. 자외선은 계절을 가리지 않는다.

‘비싼 에센스’보다 효과적인 것은 꾸준한 자외선 차단제 습관이다. 게티이미지

자외선 차단제는 적은 비용으로 가장 큰 효과를 얻을 수 있는 피부 관리법이다.

단 하루라도 바르지 않으면 피부 노화 속도는 눈에 띄게 빨라진다. 가을철 자외선량은 여름의 70~80% 수준으로 여전히 높다.

◆잘 발라도 ‘효과 없는 이유’…알고보면 사용 습관 탓

8일 식품의약품안전평가원에 따르면 자외선 차단제는 기능성화장품 심사 품목 중 가장 많은 비중(29.4%, 169건)을 차지한다. 해마다 심사 건수가 증가하는 것도 흥미롭다.

이는 소비자들의 인식 변화 덕분이다. 전문가들은 “이제 자외선 차단제는 선택이 아니라 ‘365일 필수품’으로 자리 잡았다”고 말한다.

“매일 꼼꼼히 바르는데도 기미나 잡티가 생긴다”는 사람도 많다.

그 이유는 의외로 ‘기초 화장품 과다 사용’이다.

스킨·로션 등 기초 제품을 여러 겹 덧바른 상태에서 자외선 차단제를 바르면, 피부 표면이 미끄러워져 차단제가 제대로 밀착되지 않는다.

이런 상태에서는 얼굴을 스치거나 머리카락이 닿는 것만으로도 차단제가 쉽게 닦여나간다.

한 피부 전문가는 “기초 화장품이 완전히 흡수된 뒤 차단제를 바르는 게 핵심”이라며 “흡수가 덜 된 상태에서 바르면 SPF 수치가 절반 이하로 떨어질 수 있다”고 조언했다.

◆‘덧바름’ 없으면 무용지물…“2시간마다 보충 필수”

차단제를 한 번 바르고 하루 종일 방심하는 것도 문제다.

야외 활동 중에는 땀, 마스크, 손 닿음 등으로 차단제가 쉽게 지워진다. 2시간마다 한 번씩 덧바르는 습관이 필요하다.

가을철 야외활동이 잦은 시기에는 파운데이션이나 톤업크림 형태의 자외선 차단제를 활용하면 수정 화장과 동시에 차단 효과를 유지할 수 있다.

많은 이들이 간과하는 부분이 바로 ‘유통기한’이다.

자외선 차단제는 개봉 전 2~3년, 개봉 후에는 1년이 지나면 성분이 분해되어 효능이 떨어진다.

가을 햇살 아래서도 방심하지 않는 1분의 루틴, 그것이 진짜 동안의 비결이다. 게티이미지

심할 경우 여드름, 알레르기, 접촉성 피부염 등 피부 트러블을 일으킬 수 있다.

전문가들은 “시중에는 유통기한이 임박한 제품이 저가로 판매되는 경우가 많다”며 “제조일자와 개봉일을 확인하고, 오래된 제품은 과감히 폐기해야 한다”고 조언했다.

◆피부 나이를 늦추는 ‘1분의 습관’

피부 노화의 80%는 자외선이 원인이다.

매일 아침 외출 전 자외선 차단제 바르는 1분의 습관이 10년 뒤 피부를 지켜준다.

한 피부과 전문의는 “가을 햇살도 방심은 금물”이라며 “자외선 차단제는 가장 간단하면서도 가장 강력한 ‘동안 관리법’”이라고 설명했다.

