“당신은 멍청이” 전 세계 생중계…미스 유니버스 참가자 집단 퇴장, 무슨 일? [수민이가 궁금해요]

태국 방콕에서 열리는 미스 유니버스 대회 예비 행사 도중 참가자들이 집단 퇴장하는 초유의 사태가 벌어졌다.

지난 4일 미스 유니버스 각국 참가자들이 행사장에서 자리를 박차고 일어나 나가고 있다. iss Universe Thailand 페이스북 영상 캡처

6일(현지시간) 폭스 뉴스 등에 따르면 지난 4일 미스 유니버스 예비 행사에서 세계 각국을 대표하는 참가자들이 인사를 나누던 중 나와트 이차라그리실 미스 유니버스 태국 담당 이사는 참가자들이 조직위원회의 요청을 따르지 않는다며 불만을 표출했다.

그는 특히 미스 멕시코 ‘파티마 보쉬’를 지목해 공개적으로 질책했다. 조직위가 참가자들에게 대회 홍보용 게시물을 소셜미디어(SNS)에 게시하라고 요청했지만, 보쉬가 멕시코 담당자와 상의해야 한다며 이를 이행하지 않았다는 이유에서다.

나와트는 “만약 당신이 멕시코 책임자의 말을 따르겠다면 당신은 ‘멍청이(dummy)’”라고 말했다. 이에 보쉬가 항의하려 하자 “내 얘기 안 끝났다. 들어라”라고 언성을 높였다.

나와트가 보안 요원을 불러 보쉬를 행사장 밖으로 내보내려 하자 참가자들 사이에서는 탄성이 나왔고 보쉬는 자리를 박차고 나갔다.

그러자 전년도 우승자인 미스 덴마크를 비롯한 여러 참가자들이 보쉬를 뒤따라 집단 퇴장했다.

나와트는 보안요원을 향해 문을 닫으라고 요구하며 “여기서 나가면 나머지 참가자만으로 행사를 계속 진행하겠다”고 엄포를 놓았다.

이 장면은 온라인 생중계를 통해 전 세계로 송출되며 나와트를 향한 비난이 잇따랐다.

나와트 이차라그리실 미스 유니버스 태국 담당 이사가 기자회견에서 눈물을 흘리고 있다. 엑스 캡처

논란이 커지자 조직위는 긴급 성명을 내고 나와트에 대해 권한 박탈 등 법적 조치를 검토하겠다고 밝혔다. 나와트는 이후 공식 기자회견을 열고 눈물을 흘리며 사과했다.

한편, 다음날인 5일 미스 유니버스 대회 개막식은 예정대로 진행됐다. 이날 나와트는 무대에 올라 “압박감이 컸다는 걸 이해해달라. 여러분 모두를 존경하기 때문에 누구에게도 해를 끼칠 의도가 없었다. 죄송하다”고 재차 사과했다.