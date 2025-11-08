유통업계, 본격적인 수험생 잡기에 나섰다

오는 13일 치러지는 대학수학능력시험을 앞두고 유통업계가 본격적인 수험생 잡기에 나섰다.

수능 시험장 필수 아이템과 수험생 응원을 위한 간식 선물 할인 기획전이 잇따라 열리며 수능이 끝난 수험생들이 즐길 거리도 마련했다.

갤러리아 제공

8일 업계에 따르면 이마트는 12일까지 초콜릿·캔디류부터 수능 당일 꼭 필요한 보온 도시락, 손목시계, 핫팩 등에 대한 대대적인 할인 행사를 선보인다.

우선 시험장 준비물인 아날로그 시계 '수능합격 손목시계'를 20% 할인하고 컴퓨터용 사인펜, 수정테이프, 연필, 샤프심 등 수능 필수 문구류도 판매한다. 시험장 내부 보온을 위한 '산리오 논슬립 메모리폼 방석 4종'과 '산리오 무릎담요 3종'도 행사가로 구매할 수 있다.

수능 당일 점심식사를 위해 꼭 필요한 보온도시락, 보온병 등도 최대 50% 할인한다. 이마트 단독 모델 '락앤락 수능 기획 텀블러 6종'은 기존 모델 대비 30% 이상 저렴하게 기획했고, 글로벌 보온 브랜드로 '써모스 보온·보랭 품목'은 신세계 포인트 적립 시 최대 50% 할인한다.

수험생 응원을 위한 간식 선물도 있다. 갤러리아백화점은 오는 13일까지 서울 명품관 식품관 고메이494에서 주요 대학가 유명 베이커리들이 참여한 '수능특집' 팝업 스토어를 연다. 7일부터 13일까지는 서울대 '왓어원더', 연세대 '피터팬1978', 고려대 '키라쿠스콘', 성균관대 '건강한빵', 경희대 '용토끼' 등이 참여한다.

이마트도 수능 선물로 인기가 많은 '페레로로쉐 컬렉션 T9'을 신세계포인트 적립 시 50% 할인 판매한다. 이마트와 SSG닷컴 이마트몰에선 '롯데 찰떡파이 호박엿맛'과 '해태 메가 홈런볼 초코'도 할인가에 내놓는다. 롯데웰푸드·해태·오리온 등 10개 브랜드의 초콜릿·캔디·젤리류를 일정 금액 이상 구매시 상품권을 증정한다.

조선호텔은 수험생에게 응원의 마음을 전할 수 있도록 호텔 파티시에가 준비한 디저트 선물세트를 선보인다. 웨스틴 조선 서울의 '조선델리'는 오는 12일까지 '찹쌀 브라우니 세트', '월넛 크럼블 찹쌀 브레드 세트' 등 2종의 기프트 세트를 선보인다. 공식몰 '조선 테이스트 앤 스타일'에선 3종의 디저트 선물 세트를 판매한다.

이마트24는 11월 한 달 동안 서울대학교 기술지주자회사 '밥스누'와 협업해 출시한 '약콩두유 빵 시리즈' 6종을 2개 이상 구매 시 30% 할인한다. 해당 상품에는 6가지 종류의 행운부적 스티커 1개가 랜덤으로 동봉돼 있어 수능을 앞두고 친구끼리, 주변 수험생들에게 행운의 메시지를 전할 수 있다.

수능이 끝난 수험생들의 즐길 거리도 마련했다. 신라스테이는 △객실 1박 △조식 2인 △수험생을 위한 할인 혜택 바우처로 구성된 수험생 및 가족을 위한 전용 패키지를 선보인다. 수험표 지참 시 중식 또는 석식 뷔페가 30~50% 할인되며, 바우처에는 레저, 문화, 쇼핑, 뷰티, 미식 등 다양한 제휴 브랜드 혜택이 포함된다.