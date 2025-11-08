대형마트, 김장철 맞아 다양한 ‘먹거리’ 할인전 연다

대형마트 업계가 김장 재료부터 가족들과 함께 먹기 좋은 한우, 삼겹살을 비롯한 먹거리를 합리적인 가격에 선보이는 다양한 할인전을 진행한다.

롯데마트 제공

8일 업계에 따르면 롯데마트·슈퍼는 오는 12일까지 '땡큐절' 2주차 행사를 진행한다.

롯데마트는 창사 이래 최초로 '냉장 연어 전 품목'을 50% 할인한다.

행사 카드 결제 시 생연어·훈제연어 등 다양한 상품을 취향에 맞게 즐길 수 있도록 전체 상품을 반값에 판매한다.

대표 상품인 'SUPER 생연어(각 100g·냉장·노르웨이산)'는 구이용 2750원, 횟감용 2950원으로 만나볼 수 있다.

수입 돼지고기도 50% 할인한다.

오는 9일까지 '끝돼 삼겸살·목심(각 100g·냉·수입산 돼지고기)'을 행사 카드 결제 시, 1인 2팩 한정으로 100g당 990원에 구매할 수 있다.

신선 과일은 주말 특가로 저렴하게 선보인다.

오는 9일까지 '스테비아 대추방울토마토 전품목(각 500g·팩·국산)'을 4990원에 판매하고, 항공 직송으로 들여온 '칠레산 블루베리(310g·팩·칠레산)'는 2팩 이상 구매 시 각 8990원에 판매한다.

이외에도 3000원대 초가성비 통닭과 단독 대량 기획 상품인 'CJ 비비고 직화 들기름김(30봉)'을 행사 기간 24봉 상품보다도 저렴한 9980원에 판매한다.

이마트가 본격적인 김장철을 앞두고 2025년 김장대전을 개최한다.

이번 행사 기간 배추 1망(3입)과 다발무 1단(5~6입)을 각각 정상가 7480원에서 신세계포인트 적립 시 20% 할인된 5984원에 판매한다.

1망(1단) 구입 당 매장에서 현금처럼 사용 가능한 e머니 1000점 적립 혜택도 제공한다.

절임용으로 선호도가 높은 '천수무(단·7~9입)'는 신세계포인트 적립 시 20% 할인한 6480원에, '알타리(단·1.5㎏)'는 3980원에 판매한다.

배추와 무뿐 아니라 다양한 김장재료 행사도 함께 진행한다.

신세계포인트 적립 시 20% 할인해 △창녕우포 깐마늘(500g) 3827원 △햇 흙생강(500g) 4787원 △청갓·홍갓(각 500g) 3184원에 판매한다.

김장철 수요가 늘어나는 남해안 생굴(250g)은 신세계포인트 적립 시 20% 할인한 7984원에 판매하고 '탄탄 Pork 삼겹살·목심'도 20% 할인한다.

홈플러스가 가을 대규모 슈퍼 세일 '블랙(BLACK) 홈플런' 마지막 행사를 진행한다.

'홈플런 딜'에서는 9일까지 '한돈 암퇘지 삼겹살·목심(100g)'을 1690원 파격가에 선보인다.

'한돈 YBD 황금돼지 삼겹살·목심(100g)'은 마이홈플러스 멤버특가 30% 할인에 마이홈플러스 회원에게 농할쿠폰 20% 추가 할인을 행사상품 최대 2만원 한도 내에서 제공한다.

각종 채소는 9일까지 마이홈플러스 50% 할인 혜택을 제공해 국내산 브로콜리(송이), 국내산 양배추(통), 국내산 파프리카(개)를 반값에 구매할 수 있다.

제철 신선 먹거리 역시 최대 반값 혜택을 선사한다.

마이홈플러스 멤버특가로 '농협안심한우 국거리·불고기(100g)'와 '합천 양파 담은 양념 소불고기(800g)'는 40% 할인한다.

국내산 농축산물을 파격가로 담아갈 수 있는 '농축산물 할인 지원' 행사도 열린다.

배추(3입·국내산)와 양파(3kg·국내산)를 마이홈플러스 멤버특가 30% 할인에 농할쿠폰 20% 추가 할인 혜택을 더해 특가에 판매한다.

아울러 이른 크리스마스 채비에 나선 고객들을 겨냥해 '크리스마스 트리·용품 전 품목'을 행사 카드 결제 시 20% 할인가로 제공한다.