호텔·리조트업계, 연말연시 앞두고 다양한 패키지 상품 내놓는다

크리스마스와 연말 시즌이 두 달도 채 남지 않았다. 연말연시를 앞두고 주요 호텔, 리조트들이 잇따라 다양한 패키지 상품을 내놓고, 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

뉴시스

8일 관광업계에 따르면 한화호텔앤드리조트가 아웃도어 브랜드 ‘블랙야크’와 협업해 ‘트레킹 앤 스테이 챌린지(Trekking&Stay Challenge)’ 패키지를 선보인다.

산림청이 발표한 ‘등산 등 숲길 체험 국민의식 실태조사’에 따르면 2022년 기준 한 달에 한 번 이상 등산과 숲길 체험을 즐기는 인구가 78%에 달한다. 최근에는 블랙야크 아웃도어 커뮤니티 플랫폼 ‘블랙야크 알파인 클럽(Blackyak Alpine Club, 이하 BAC)’ 회원 수가 60만명을 돌파하는 등 관련 시장이 성장세다. 이에 한화리조트는 휴식과 국내 명산 챌린지를 함께 경험할 수 있는 패키지를 내놨다.

한화호텔앤드리조트 관계자는 “정기 고객 분석 결과 약 45%의 고객이 주변 관광명소와 자연 감상을 위해 리조트를 방문하는 것으로 나타났다”며 “고객 분석 결과는 물론 국내 명산 인근에 위치한 지리적 이점을 고려해 이번 패키지를 기획했다”고 말했다.

이랜드파크가 운영하는 켄싱턴호텔 여의도가 다음달 31일까지 도심 속 호캉스와 체험형 관광 콘텐츠를 결합한 '플라잉 서울(Flying Seoul)' 패키지를 선보인다.

이번 패키지는 호텔에서 즐기는 호캉스뿐 아니라 서울의 도심 전경을 감상할 수 있는 서울의 새로운 랜드마크 '서울달' 열기구 탑승 혜택까지 포함된 것이 특징이다.

서울달은 130m 높이에서 한강과 스카이라인을 동시에 조망할 수 있는 이색 열기구 체험이다.

패키지 혜택은 △객실 1박 △브로드웨이 조식 뷔페 2인 △서울달 열기구 탑승권(2인)으로 구성됐다. 가격은 21만9900원(세금 포함)부터다.

롯데호텔앤리조트가 웹 예능 ‘감별사 글로벌’과 진행한 스타 애장품 기부딜을 통해 모금한 기부금을 롯데의료재단 ‘보바스어린이재활센터’에 전달한다.

‘감별사 글로벌’은 해외 현지화를 통해 확장된 웹 예능으로, 그룹 '아이들'의 멤버 슈화가 글로벌 시즌1 MC를 맡아 스타의 애장품을 기부받고 소원을 이루어주는 프로그램이다. 롯데호텔앤리조트는1화부터 6화까지 약 두 달간 함께하며 나눔의 의미를 더했다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “기부금은 보바스어린이재활센터에 전달하여, 도움이 필요한 어린이들의 재활치료에 사용될 수 있도록 할 예정”이라며, "앞으로도 지역사회에 기여하는 나눔 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 전했다.

호텔신라가 삼성카드와 손잡고 '신라리워즈 삼성카드'를 출시했다.

‘신라리워즈 삼성카드’는 신라호텔 이용에 특화된 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 연 1회 신라호텔 투숙 기회 제공은 물론 사용 금액에 따라 △신라삼성 포인트와 △신라리워즈 포인트를 중복 적립할 수 있다.

카드 출시를 기념해, 11월 7일까지 신라리워즈 삼성카드 가입자를 대상으로 이벤트를 진행한다. 카드 발급 후 신라호텔 홈페이지의 이벤트 페이지에서 응모한 고객에게 서울신라호텔 더 파크뷰 2인 식사권을 선착순으로 제공한다. 뷔페 식사권 증정 외에 다양한 이벤트도 선보일 예정이다.

완연한 가을 날씨와 함께 삼성물산 리조트부문 에버랜드가 단풍, 판타지, 스파 등 세 가지 테마로 구성된 가을 낭만 3색 힐링 코스를 추천한다.

가을시즌 에버랜드에서는 파크 전역에서 오색빛깔로 물든 단풍을 감상하고, <케이팝 데몬 헌터스>와 <오즈의 마법사> 등 다양한 판타지 세계관을 경험할 수 있는 콘텐츠를 풍성하게 만나볼 수 있다.

워터파크 캐리비안 베이에서는 가을 단풍을 배경으로 따뜻한 물이 흐르는 유수풀과 함께 스파, 슬라이드 등 실내외 물놀이를 경험할 수 있어 가족, 친구, 연인과 함께 즐기기에 제격이다.

파르나스호텔이 운영하는 럭셔리 리조트 호텔 파르나스 호텔 제주가 겨울 정취를 즐길 수 있는 윈터 패키지 3종을 출시했다.

모든 패키지는 2박 연박 전용 구성으로, 투숙 기간 동안 더욱 여유롭고 완성도 높은 휴식을 즐길 수 있도록 기획됐다.

먼저 윈터 프리빌리지(Winter Privilege) 패키지는 파르나스 리워즈 회원만을 위한 특전으로, 투숙 시 객실 무료 업그레이드 혜택과 함께 시그니처 하우스 와인 1병을 제공한다.

예약은 11월 13일까지, 투숙은 11월 16일부터 12월 23일까지 가능하다. 패키지 가격은 2박 기준 1박당 34만원대부터다.

윈터 풀사이드 이스케이프(Winter Poolside Escape) 패키지는 미식을 테마로 제주의 겨울을 즐길 수 있는 패키지로, 풀사이드 바 '바르'에서 운영되는 윈터 푸드 트럭 전용 크레딧 2만원이 제공된다.

예약은 내년 3월 29일까지, 투숙은 내년 3월 31일까지 가능하다. 패키지 가격은 2박 기준 1박당 34만원대부터다.

여의도에 위치한 페어몬트 앰배서더 서울 호텔(페어몬트 서울)이 다가오는 연말 시즌을 맞아 숙박 패키지 '윈터 빌리지 스토리(Winter Village Story)'를 선보인다.

이번 패키지는 더현대 서울과의 협업을 통해 전시 관람과 크리스마스 빌리지 체험 등 감성과 예술을 동시에 즐길 수 있는 차별화된 콘텐츠를 선보인다.

패키지는 다음달 31일까지 예약 및 투숙이 가능하며, 객실 타입은 △페어몬트 룸(Fairmont Room) △페어몬트 디럭스 룸(Fairmont Deluxe Room) △시그니처 스위트(Signature Suite) 중 선택할 수 있다.

더현대 서울 5층 사운즈 포레스트(Sounds Forest) 내 크리스마스 공방 테마 빌리지 '아뜰리에 드 노엘(Atelier de Noël)' 입장권 1매가 함께 제공되며, 해당 프리패스 입장권은 최대 4인까지 별도 대기 없이 이용할 수 있다.

이와 함께 더현대 서울 내 지정 매장에서 사용할 수 있는 '테이스티 서울' 2만원 이용권도 제공된다.