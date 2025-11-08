박위, 하반신마비 11년만 두발로 섰다…송지은 포옹

크리에이터 박위가 부인인 가수 송지은을 위해 두발로 섰다.

박위는 8일 인스타그램에 철봉을 잡고 두 발로 선 모습을 공개했다. 송지은은 박위 품에 안겨 있다.

박위는 "사랑하는 사람을 안아줄 수 있다는 것은 축복"이라며 "휠체어를 타고 지낸 이후로는 내겐 꿈 같은 일이 되어버렸다. 11년 만에 그 작은 꿈을 이뤘다. 철봉에 매달린 채로 잠시나마 지은이를 바라보며 안았다. 언젠간 두발로 일어서서 안아줄 수 있는 날을 소망한다"고 썼다. 송지은은 "앞으로도 쭉 오빠 껌딱지 할 예정"이라며 애정을 드러냈다.

이날 유튜브 채널 '위라클'에 영상도 공개했다. 박위는 친구 도움을 받아 턱걸이를 시도했다. "확 올라갈 줄 알았는데 더 이상 안 올라간다"고 하자, 송지은이 도와줬다. 박위는 "힘들진 않은데, 지은이가 도와주는 게 웃기다. 그냥 안아달라"고 했고, 송지은은 "멋있다"며 껴안았다. 운동 후 박위는 "언젠간 아이를 가질 수도 있다. 우리 둘 다 체력이 필요하다"고 했다.

두 사람은 지난해 10월 결혼했다. 박위는 2014년 낙상사고로 경추가 골절, 전신마비 판정을 받았다. 재활 후 상체는 움직일 수 있게 됐다. 위라클을 운영 중이며, 구독자 약 100만명을 보유하고 있다. 아버지는 '상어'(2013) '기적의 형제'(2023) 등을 연출한 박찬홍 PD다.

<뉴시스>