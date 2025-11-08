‘65세 미혼’ 최화정, ‘재력 어마어마’…월수입·아파트까지 결정사서 솔직 공개

유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처

방송인 최화정이 결혼을 앞두고 결혼정보회사를 찾아 자신의 재력과 이상형을 솔직히 털어놨다.

지난 7일 공개된 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 의 ‘65년 솔로인생 드디어 끝장내려는 최화정의 결혼정보회사 방문기(+남자 소개)’라는 제목의 영상에서 최화정은 상담실을 찾자마자 긴장된 모습을 보였다. 그는 “설렘보다 떨리더라. 여기에 제 나이 또래도 있냐. 진짜 언제 설레어 봤는지 기억이 안 난다. 그런 거는 좀 슬프다”라고 고백했다.

경제적 안정 수준을 묻는 매니저의 질문에 최화정은 “안정은 좀 됐다. 제가 일을 일찍 시작했다. 자가 하나 있다”고 답했다. 이어 “한 달에 외제차 한 대씩 사실 수 있는 수입이 있으시죠?”라는 질문에도 “네”라고 담담히 인정했다. 매니저는 “멋지시다”며 감탄을 표시했다.

유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처

영상에서는 최화정이 자신의 수입을 구체적으로 확인하는 장면도 담겼다. 외제차 구매 가능 여부를 묻는 제작진의 질문에 최화정은 매니저에게 자신의 한 달 수입을 물었고, 고급 브랜드로 비유한 답변에 깜짝 놀라는 모습도 포착됐다.

최화정은 혼자 있는 생활에 대한 솔직한 생각도 밝혔다. 그는 “저는 혼자 있는 게 진짜 외롭지 않고 가끔 인터뷰할 때 ‘혼자 있으니까 사실 외로워요’ 이런 얘기해야 사람이 착해 보이지 않냐. 그런데 난 사실 혼자 있는 게 너무 좋다. 어쩔 때는 내가 침대에서 자다가 살짝 웃는다. 너무 좋아서”라며 자신만의 여유를 드러냈다.

유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처

이날 최화정은 이상형과 관련해서도 구체적으로 언급했다. 그는 “정정한 스타일을 싫어한다. 남자가 나이가 있는데 근육 많아가지고 찢어진 청바지 입고 할리 오토바이 타고 그러시는 분은 제가 감당이 안 될 거 같다. 저는 자연스럽게 늙어가시는 분이 나은 거 같다”라고 말했다.

한편, 1961년생 최화정은 1979년 TBC 공채 탤런트로 데뷔해 요리·생활 정보 프로그램, 라디오 DJ, 쇼호스트 등 다양한 분야에서 활약하며 ‘완판 여왕’으로도 불린다. 그는 20년간 한남동에서 거주하다 2020년 성수동 고급 주상복합 아파트로 이사했으며, 지난해 전용 77평 기준 약 110억원에 거래돼 화제를 모은 바 있다.