"태아 목에 탯줄 감겨"…이민우 부부, 산부인과 검진 결과에 '긴장'

곧 아빠가 되는 그룹 '신화' 멤버 겸 솔로가수 이민우가 태아 검진 결과에 긴장했다.

8일 방영된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(살림남)에선 이민우가 아내 이아미와 산부인과를 찾는 그려졌다.

이아미가 임신 25주에 하혈을 했던 터라 이들 부부는 걱정이 많았다.

만삭인 이아미는 이날 '태반 변연부 탯줄'을 진단받았다. 탯줄이 태아의 중심이 아닌 태반 가장자리에 부착돼 연결 비정상적으로 된 싱태다. 탯줄이 아이 목덜미를 감고 있는 상황이다.

산부인과 전문의는 "전체 산모의 7~9% 정도에게 이런 상태가 발생한다"고 말했다.

"탯줄 나가는 부분이 정상 수치가 0㎝인데 현재 상태는 태반 시작에서부터 2.15㎝이다. 변형 태반"이라는 것이디.

다행히 태아의 발육 상태엔 문제가 없었다.

전문의는 "태아 상태는 지난주와 똑같다. 현재 34주차인데 아기가 33주 3일 정도의 크기다. 거의 정상"라고 부연했다.

이민우는 그제야 가슴을 쓸어내렸다.

앞서 이민우는 이아미와 결혼 소식을 전하며 "최근 가족에 대한 의미를 되새겨 봤다. 그러던 중 오랜 시간 알고 지낸 소중한 인연과 서로 같은 마음을 확인하고 가족이 되기로 했다"고 전했다.

재일교포 3세인 이아미는 필라테스 강사다. 전 남편 사이에서 낳은 6세 딸을 홀로 키우고 있다. 현재 이민우의 아이를 임신 중이다. 12월 둘째를 출산을 앞두고 있다. '살림남' 출연 이후 일본 모델 야노 시호와 배우 이민정을 닮은 미모로 눈길을 끌었다.

<뉴시스>