“시민 불편 최소화”…서울 버스노조, 수능까지 쟁의행위 안 한다

서울시내버스 노사가 중앙노사교섭회의를 개최한 7일 서울 송파구 서울시버스운송사업조합에서 관계자들이 이동하고 있다. 뉴시스

대학수학능력시험(수능) 하루 전인 오는 12일 파업 가능성을 거론했던 서울 시내버스노조가 수능 날까지는 쟁의행위를 하지 않겠다고 9일 밝혔다.

버스 노조는 앞서 서울시·사측과 교섭을 진행했다. 하지만 통상임금 갈등의 합의점을 찾지 못하고 결렬됐고, 파업 우려가 제기됐다.

서울시내버스 노사는 이날 박점곤 서울시버스노동조합 위원장과 김정환 서울시버스운송사업조합 이사장 명의의 공동성명을 내고 이같이 밝혔다.

노사는 “시민의 교통 불편을 최소화하고, 상호 신뢰와 성실한 교섭을 통해 현안을 원만히 해결하기 위해 공동으로 입장을 밝힌다”며 “노동조합은 13일에 추가 교섭을 진행하고, 교섭하는 날까지는 쟁의행위를 실시하지 않는다”고 했다.

이어 “노사는 2025년 10월 29일 선고된 동아운수 통상임금 항소심 판결을 참고해, 노조의 주장에 대해 긴밀하고 심도 있게 교섭을 지속한다”며 “시민들의 불편을 최소화하기 위해, 가능한 한 조속한 시일 내에 2025년도 단체협약 및 임금협정 체결에 이를 수 있도록 최선을 다한다”고 덧붙였다.

한편 노사는 통상임금과 임금체계 개편 문제를 두고 6개월 넘게 임금·단체협약(임단협)을 진행하고 있으나 좀처럼 접점을 찾지 못하고 있다.

2015년 동아운수 버스 노동자들이 상여금을 통상임금에 산입시켜달라며 사측에 제기한 소송과 관련 최근 2심 재판부는 상여금이 통상임금에 해당한다는 노조 측 주장을 인정했다.

다만 노사는 판결문을 두고서도 엇갈린 입장을 내놓으며 평행선을 달리고 있다.

서울시내버스 64개사 중 마을버스에서 전환한 3개사가 별도 협상을 진행하다 합의에 이르지 못해 지난달 27일 서울지방노동위원회에 조정을 신청했다. 나머지 61개사는 지난 5월 이미 지방노동위원회 조정을 시도했지만 결렬됐다.

지방노동위원회의 법정 조정 기간인 15일이 만료되는 시일이 오는 11일 밤 12시이므로 12일 새벽 첫차부터 쟁의행위가 법적으로 가능했다.

이에 노조는 수능을 하루 앞둔 이달 12일 전면 파업에 나설 수 있다고 사측을 압박했으며, 사측은 전날 노조와 집중 협의를 통해 수능일 파업이 없도록 공동성명을 이끌어낸 것으로 전해졌다.