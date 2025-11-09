전남도, 상습침수 7개 지구 하수도정비 관리지역 선정...사업비 2067억 확보

전남도는 기후에너지환경부에서 지정하는 ‘하수도정비 중점관리지역’에 나주 등 5개 시군 7개 지구가 선정돼 총사업비 2067억원을 확보했다고 9일 밝혔다.

하수도정비 중점관리지역으로 선정된 전남 장성군 장성읍. 전남도 제공

이번 지정으로 해당 지역에는 국비 1240억원과 지방비 827억원이 집중 투입된다. 하수관로 정비, 빗물저류시설 및 빗물펌프장 설치, 빗물받이 확충 등 도시침수 대응사업을 단계적으로 추진될 예정이다.

기후부는 지난달 30일 전국 17곳을 ‘하수도정비 중점관리지역’으로 새롭게 지정했다. 이 제도는 침수피해가 반복되는 구역을 대상으로 지자체 신청을 받아 선정위원회에서 현장 실사를 거쳐 최종 지정한다. 선정 시 도시침수 대응사업에 필요한 국비를 최대 60%까지 지원한다.

전남도는 올해 7~8월 기록적인 집중호우로 침수피해가 잦았던 나주시(산포면·금천면), 담양군(고서면), 강진군(강진읍), 장성군(장성읍·서산면), 무안군(무안읍)에 대해 해당 시군과 협력, 지속해서 기후부에 지정을 건의해 신청한 7곳 모두 선정되는 성과를 거뒀다.

전남도에선 올해까지 총 34개 지구가 하수도정비 중점관리지역으로 선정돼 총사업비 5682억원을 투입했다. 현재까지 12개 지구는 사업을 완료해 침수를 예방하고, 14개 지구는 공사가 진행 중이다. 8개 지구는 사전 행정절차 및 실시설계 중이다.

김정섭 전남도 환경산림국장은 “기후변화에 따른 극한 호우로 도시 침수가 빈번해지는 만큼 전남도는 그동안 침수피해 극복을 위해 시군과 긴밀히 협의해 기후부 공모에 대응했다”며 “앞으로도 도민의 생명과 재산을 지키기 위해 침수 위험지역을 중심으로 중점관리지역을 확대하는 등 침수 대응 사업에 최선을 다하겠다”고 말했다.