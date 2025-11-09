K뷰티 알린 ‘저스트 메이크업’ 성황리 종영

쿠팡플레이 메이크업 서바이벌 프로그램 ‘저스트 메이크업’이 7일 최종화를 공개했다. 국내외에서 활동하는 메이크업 전문가 60인이 참가한 이 프로그램은 공개 직후 폭발적인 반응을 얻으며 5주 연속 쿠팡플레이 인기작 1위를 차지했다.

각 라운드마다 펼쳐진 독창적인 미션이 프로그램의 핵심이었다. 특히 얼굴과 신체 조건이 동일한 쌍둥이 모델 15쌍을 대상으로 한 ‘미러링 미션’은 화제를 모았다. 퓨처리즘·오리엔탈리즘·드래그(drag) 등 한 가지 주제를 두고 두 참가자가 일대일로 대결하는 형식으로, 같은 조건 속에서 드러나는 창의력과 예술성, 테크닉의 대비가 시청자들의 이목을 끌었다.

배우 차인표의 소설 ‘인어 사냥’ 속 인어를 시각화하는 미션, K팝 아이돌 그룹 ‘스테이시’와 ‘투어스’의 무대 메이크업을 완성하는 미션, 립스틱 하나로 얼굴 전체 메이크업을 완성하는 미션 등도 매회 화제를 낳았다.

진행은 가수 이효리가 맡았다. 심사위원으로는 1세대 메이크업 아티스트 정샘물, 아이돌 메이크업 전문가 서옥, 뷰티 크리에이터 이사배, 아모레퍼시픽 메이크업 마스터 이진수가 참여했다. 제작은 넷플릭스 서바이벌 ‘흑백요리사’로 주목받은 스튜디오 슬램이 맡았다.

최종화에서는 배우 김영옥, 반효정, 정혜선이 파이널 미션의 모델로 등장해 결승 진출자 3인과 함께 ‘꿈’을 주제로 한 화보를 완성했다. 우승자에게는 상금 3억원이 수여됐으며, 최종 결과물은 패션 매거진 ‘하퍼스 바자’ 12월호 표지를 장식할 예정이다.

‘저스트 메이크업’은 첫 주 대비 2주차 시청량이 665%, 3주차에는 748% 급상승하며 쿠팡플레이의 대표 예능으로 자리 잡았다. 플릭스패트롤에 따르면 싱가포르·사우디아라비아·필리핀 등 7개국 온라인동영상서비스(OTT) 순위 TOP 10에 진입, K뷰티 콘텐츠의 경쟁력을 입증했다.

한편 tvN은 미국 뉴욕 맨해튼 한복판에 한국식 헤어·메이크업숍을 운영하는 리얼리티 프로그램 ‘퍼펙트 글로우’ 첫 화를 8일 공개했다. 배우 라미란이 숍의 대표, 박민영이 실장, 주종혁이 어시스턴트를 맡았다. 여기에 헤어디자이너 차홍, 뷰티 유튜버 레오제이, 메이크업 아티스트 포니 등이 참여해 현지인들에 K뷰티의 매력을 전한다.