최태원 “운영개선 잘해야 AI 주도권 잡는다”

CEO 세미나서 기본·원칙 강조

절차 점검·도메인 지식 겸비 주문

“메모리 주축 종합사업자로 진화”

최태원 SK 회장이 “운영개선(O/I)을 잘해야만 그 위에 인공지능(AI)을 더 쌓을 수 있다”며 “이 과정을 통해 고민했던 문제들을 하나둘 풀어 갈 수 있을 것”이라고 강조했다. 기본과 원칙에 충실하고 본원적인 경쟁력을 높여 성공적인 AI 전환을 추진하겠다는 취지다.

최태원 SK 회장이 지난 8일 경기 이천 SKMS연구소에서 열린 ‘2025 SK그룹 CEO 세미나’ 폐회식에서 맺음말을 하고 있다. SK그룹 제공

9일 SK그룹에 따르면 최 회장은 지난 6∼8일 경기 이천 SKMS연구소에서 열린 ‘2025 CEO 세미나’ 폐회사에서 이같이 말했다. 세미나에 참석한 최 회장과 최재원 SK 수석부회장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 주요 멤버사 최고경영자(CEO)와 임원 60여명은 O/I를 지속해 추진함으로써 본원적 경쟁력을 한층 강화하기로 뜻을 모았다.

최 회장은 O/I가 기본기를 갖추는 것이라며 “O/I를 하려면 회사와 사업에 갖춰진 프로세스(절차)를 ‘잘 만들었다’가 중요한 것이 아니라 실제로 잘 작동하는지를 꾸준히 살피는 것이 더 중요하다”고 주문했다.

최 회장은 본업에서 축적한 전문지식과 경험을 의미하는 ‘도메인 지식’을 충실하게 갖추는 것이 중요하다고도 짚었다. 그는 “도메인 지식이 없는 상태로 AI만 도입해서는 일이 풀리지 않을 것”이라며 “도메인 지식을 갖춘 상태가 돼야 AI 경쟁에서 주도권을 잡을 수 있을 것”이라고 했다.

최 회장은 AI 시대를 맞아 SK가 메모리 반도체 사업을 주축으로 하되 고객에게 종합적이면서도 다양한 솔루션을 제공해줄 수 있는 사업자로 진화해야 한다고 제시했다.

SK 관계자는 “SK그룹은 O/I를 통해 재무구조 안정화를 넘어 사업의 본원적 경쟁력을 근본적으로 재점검하고 끌어올릴 것”이라고 말했다.